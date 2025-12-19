Фіцо безапеляційно відмовився надавати будь-яку військову допомогу Україні

Словаччина у майбутньому більше не планує надавати Україні військової допомоги, адже це не прискорює завершення війни. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився надавати військову допомогу Україні, аргументуючи це тим, що це не сприяє завершенню конфлікту.
- Фіцо виступив проти участі Словаччини у будь-яких військових кредитах для України та відкинув подальше фінансування.
- Прем'єр-міністр підтримав “мирний план” США для України, який вважається претензійним та на користь Росії, закликаючи Україну погодитися на цю пропозицію.
Фіцо цинічно відмовився від допомоги Україні
За його словами, фінансування військових потреб Києва не прискорює вирішення закінчення війни.
Раніше Фіцо заявив, що його уряд підтримує "мирний план" США щодо України. Він також визнав, що цей документ на користь Росії.
Фіцо також вважає, що нинішня пропозиція гірша для України, ніж план, який обговорювали 2022 року, але він, як і раніше, бачить у цьому шанс для негайного припинення вогню з обох боків фронту.
