Фіцо безапеляційно відмовився надавати будь-яку військову допомогу Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Фіцо безапеляційно відмовився надавати будь-яку військову допомогу Україні

Фіцо
Джерело:  Reuters

Словаччина у майбутньому більше не планує надавати Україні військової допомоги, адже це не прискорює завершення війни. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Головні тези:

  • Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився надавати військову допомогу Україні, аргументуючи це тим, що це не сприяє завершенню конфлікту.
  • Фіцо виступив проти участі Словаччини у будь-яких військових кредитах для України та відкинув подальше фінансування.
  • Прем'єр-міністр підтримав “мирний план” США для України, який вважається претензійним та на користь Росії, закликаючи Україну погодитися на цю пропозицію.

Фіцо цинічно відмовився від допомоги Україні

За його словами, фінансування військових потреб Києва не прискорює вирішення закінчення війни.

Словаччина не братиме участі в жодному військовому кредиті для України, і ми відкидаємо подальше фінансування, зокрема з ресурсів Словацької Республіки, для військових потреб.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

Раніше Фіцо заявив, що його уряд підтримує "мирний план" США щодо України. Він також визнав, що цей документ на користь Росії.

Глава словацького уряду назвав "мирний план" США претензійним і похвалився, що "Росія вийде з нього повним переможцем, зміцнившись морально й економічно". Україні, вважає Фіцо, слід погодитися на цю пропозицію.

Фіцо також вважає, що нинішня пропозиція гірша для України, ніж план, який обговорювали 2022 року, але він, як і раніше, бачить у цьому шанс для негайного припинення вогню з обох боків фронту.

