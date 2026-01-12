"Лише досконало вміють ненавидіти росіян". Фіцо цинічно розкритикував ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації

"Лише досконало вміють ненавидіти росіян". Фіцо цинічно розкритикував ЄС

Фіцо
Джерело:  online.ua

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Європейський Союз у бездіяльності та заявив: єдине, що досконало уміє ЄС – це ненавидіти росіян.

Головні тези:

  • Європейський Союз критикується за ненависть до росіян.
  • Прем’єр-міністр Словаччини заявляє про бездіяльність та недостатню конкурентоспроможність ЄС.
  • Фіцо переконаний, що ЄС не здатний ухвалювати ефективні рішення для подолання кризи.

Фіцо цинічно розкритикував Євросоюз

Про це він сказав у інтерв’ю, яке опубліковане на його Facebook-сторінці 11 січня.

Фіцо заявив, що сьогодні Європейський Союз переживає жахливу кризу, якої раніше ніколи не переживав, і виживуть у ній тільки "ті, хто буде сильним". Однак він поскаржився, що ЄС не здатний ухвалювати ефективні рішення, щоб вийти з цієї кризи.

Зверніть увагу, Європейський Союз єдине, що вміє, це ненавидіти росіян. Це якість, яка є досконалою. Але, на жаль, Європейський Союз не зміг нічого зробити. Конкурентоспроможність падає. Ми не здатні домовитися всередині і не можемо домовитися про спільну оборону. Всі тільки дивляться в бік Сполучених Штатів Америки.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини 

Він додав, що з приходом президента США Дональда Трампа представники Європейського Союзу "ще більш безпорадні, ніж були досі".

Проте Фіцо запевнив, що "сильна Словаччина" буде боротися за Європейський Союз, і намірів виводити країну з ЄС він не має.

Фіцо також заявив, що глава дипломатії ЄС Кая Каллас повинна піти у відставку, оскільки не виконує свої функції.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Словацькі школярі кинули виклик Фіцо заради України — відео
Фіцо
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
140 млрд євро для України. Фіцо оголосив своє рішення
Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо безапеляційно відмовився надавати будь-яку військову допомогу Україні
Фіцо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?