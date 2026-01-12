Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Європейський Союз у бездіяльності та заявив: єдине, що досконало уміє ЄС – це ненавидіти росіян.
Головні тези:
- Європейський Союз критикується за ненависть до росіян.
- Прем’єр-міністр Словаччини заявляє про бездіяльність та недостатню конкурентоспроможність ЄС.
- Фіцо переконаний, що ЄС не здатний ухвалювати ефективні рішення для подолання кризи.
Фіцо цинічно розкритикував Євросоюз
Про це він сказав у інтерв’ю, яке опубліковане на його Facebook-сторінці 11 січня.
Фіцо заявив, що сьогодні Європейський Союз переживає жахливу кризу, якої раніше ніколи не переживав, і виживуть у ній тільки "ті, хто буде сильним". Однак він поскаржився, що ЄС не здатний ухвалювати ефективні рішення, щоб вийти з цієї кризи.
Він додав, що з приходом президента США Дональда Трампа представники Європейського Союзу "ще більш безпорадні, ніж були досі".
Фіцо також заявив, що глава дипломатії ЄС Кая Каллас повинна піти у відставку, оскільки не виконує свої функції.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-