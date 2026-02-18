Зеленский приказал организовать встречу с Путиным в Женеве
Зеленский приказал организовать встречу с Путиным в Женеве

Источник:  Axios

Глава государства Владимир Зеленский сообщил журналистам, что приказал своей делегации на мирных переговорах организовать предстоящую встречу на уровне лидеров Украины-США-РФ в Женеве.

  • Украинский лидер считает, что тет-а-тет с Путиным является ключом к прорыву в мирных переговорах.
  • В рамках предстоящей встречи ожидается конкретизация позиций по территориальному вопросу.

Зеленский добивается встречи с Путиным

По убеждению украинского лидера, существует лишь один лучший способ достичь прорыва в территориальном вопросе — это их тет-а-тет с российским диктатором Владимиром Путиным.

Именно поэтому Зеленский сказал, что поручил своей команде организовать предстоящую встречу на уровне лидеров в Женеве.

Согласно данным СМИ, команда президента США Дональда Трампа призывает Киев вывести свои войска из тех частей Донецкой области, которые они сейчас контролируют.

Официальный Вашингтон уверяет, что после этого указанная территория станет демилитаризированной "свободной экономической зоной".

Белый дом до сих пор не решил, какая страна будет иметь суверенитет над этой территорией.

По словам самого Зеленского, он готов обсудить вывод войск, однако Россия также должна отвести свои войска на эквивалентное расстояние.

Кроме того, президент Украины отклонил претензии России на суверенитет над этой зоной.

Зеленский заявил, что в ходе второго раунда переговоров российские чиновники пообещали проконсультироваться с Москвой и вернуться с подробной позицией по территориальному вопросу.

