Україна завдала масованого удару по оборонному заводу в Чебоксарах

Протягом ночі 17-18 лютого у різних областях країни-агресорки РФ гриміли гучні вибухи. Міноборони Росії стверджує, що їхня ППО знищила понад 40 українських дронів. Наразі відомо, що під удар України потрапив оборонний завод "ВНДІР-Прогрес", що працює на Збройні сили Росії.

“Бавовна” в Росії 17-18 лютого — що відомо

Глава Чуваської республіки РФ Олег Ніколаєв офіційно підтвердив, що регіон опинився під масованою атакою українських дронів.

Головна ціль — місто Чебоксари, де знаходиться оборонний завод АТ "ВНДІР-Прогрес".

Вранці на території Чувашії зафіксовано атаку безпілотних літальних апаратів у Новоюжному районі Чебоксар і в Чебоксарському окрузі (Яуші). Поширити

За словами місцевої влади, постраждалих і руйнувань капітальних споруд немає.

Згодом Ніколаєв оголосив про ще одну атаку на Чебоксари та закликав містян не панікувати.

Росіяни у своїх соцмережах скаржилися на чергове влучання в оборонне підприємство "ВНДІР-Прогрес".

Що важливо розуміти, вказаний оборонний завод є частиною виробничого об'єднання "АБС Електро". Він активно займається виробництвом антен "Комета", які захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

Міноборони РФ стверджуж, що їхні сили ППО нібито змогли знешкодити 43 українські безпілотники: