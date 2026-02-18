ППО знешкодила 100 цілей під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 17-18 лютого російські окупанти здійснювали напад на мирні українські міста та села однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Підтверджено влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях.
Сили ППО ліквідували більшість російських цілей
Нова ворожа атака почалася ще о 18:00 17 лютого.
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Згідно з останніми даними, близько 80 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
