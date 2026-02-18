ППО знешкодила 100 цілей під час нової атаки РФ
ППО знешкодила 100 цілей під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО ліквідували більшість російських цілей
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 17-18 лютого російські окупанти здійснювали напад на мирні українські міста та села однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Підтверджено влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Сили ППО ліквідували більшість російських цілей

Нова ворожа атака почалася ще о 18:00 17 лютого.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько 80 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 100 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

