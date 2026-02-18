ПВО обезвредила 100 целей во время новой атаки РФ
Украина
ПВО обезвредила 100 целей во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО ликвидировали большинство российских целей
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 17-18 февраля российские оккупанты совершали нападение на мирные украинские города и села одной баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Подтверждено попадание баллистической ракеты и 23 ударных БПЛА на 14 локациях.

Силы ПВО ликвидировали большинство российских целей

Новая вражеская атака началась еще в 18:00 17 февраля.

На этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 80 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 100 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

