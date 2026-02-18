ПВО обезвредила 100 целей во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 17-18 февраля российские оккупанты совершали нападение на мирные украинские города и села одной баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.