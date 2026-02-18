ПВО обезвредила 100 целей во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 17-18 февраля российские оккупанты совершали нападение на мирные украинские города и села одной баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Подтверждено попадание баллистической ракеты и 23 ударных БПЛА на 14 локациях.
Силы ПВО ликвидировали большинство российских целей
Новая вражеская атака началась еще в 18:00 17 февраля.
На этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Согласно последним данным, около 80 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.
