Экспорт нефти РФ может существенно уменьшиться из-за оледенения Балтийского моря
Категория
Экономика
Дата публикации

Экспорт нефти РФ может существенно уменьшиться из-за оледенения Балтийского моря

Погодные условия усложняют экспорт российской нефти
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Прямо сейчас Балтийское море охватило аномальное оледенение – самое сильное всего за последние 15 лет. Это стало новым серьезным вызовом для режима российского диктатора Владимира Путина, ведь экспорт “черного золота” снова оказался под вопросом.

Главные тезисы

  • Страна-агрессорка уже столкнулась с дефицитом специализированных судов.
  • Прогнозируется, что вскоре толщина льда вырастет еще на 5 сантиметров (до 30-50 см).

Погодные условия усложняют экспорт российской нефти

Об этом сообщают журналисты Bloomberg со ссылкой на распоряжение администраций портов и данные отраслевых экспертов.

Они обращают внимание на то, что финский залив, через который проходит около 40% морского экспорта российской нефти, почти полностью покрыт льдом.

Кроме того, указано, что нефтяной терминал "Приморск" и порт "Высоцк" запретили заходить судам без ледового класса без индивидуального сопровождения ледоколов.

С заявлением на этот счет выступил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Он официально подтвердил СМИ, что площадь оледенения продолжает расти — такого аномального оледенения не было последние 15-16 лет.

Власти РФ ничего не могут сделать в сложившейся ситуации, ведь им просто не хватает танкеров с усиленным корпусом.

В общем, все это стало причиной задержек отгрузки сырой нефти и топлива.

Для стабилизации ситуации Россия перебрасывает из Арктики ледоколы "Сибирь" и "Мурманск", чтобы увеличить флот в Финском заливе до шести единиц до конца месяца.

