Экспорт нефти РФ может существенно уменьшиться из-за оледенения Балтийского моря

Прямо сейчас Балтийское море охватило аномальное оледенение – самое сильное всего за последние 15 лет. Это стало новым серьезным вызовом для режима российского диктатора Владимира Путина, ведь экспорт “черного золота” снова оказался под вопросом.

Погодные условия усложняют экспорт российской нефти

Об этом сообщают журналисты Bloomberg со ссылкой на распоряжение администраций портов и данные отраслевых экспертов.

Они обращают внимание на то, что финский залив, через который проходит около 40% морского экспорта российской нефти, почти полностью покрыт льдом.

Кроме того, указано, что нефтяной терминал "Приморск" и порт "Высоцк" запретили заходить судам без ледового класса без индивидуального сопровождения ледоколов.

С заявлением на этот счет выступил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Он официально подтвердил СМИ, что площадь оледенения продолжает расти — такого аномального оледенения не было последние 15-16 лет.

Власти РФ ничего не могут сделать в сложившейся ситуации, ведь им просто не хватает танкеров с усиленным корпусом.

В общем, все это стало причиной задержек отгрузки сырой нефти и топлива.