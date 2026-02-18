Экспорт нефти РФ может существенно уменьшиться из-за оледенения Балтийского моря

Прямо сейчас Балтийское море охватило аномальное оледенение – самое сильное всего за последние 15 лет. Это стало новым серьезным вызовом для режима российского диктатора Владимира Путина, ведь экспорт “черного золота” снова оказался под вопросом.
Главные тезисы
- Страна-агрессорка уже столкнулась с дефицитом специализированных судов.
- Прогнозируется, что вскоре толщина льда вырастет еще на 5 сантиметров (до 30-50 см).
Погодные условия усложняют экспорт российской нефти
Об этом сообщают журналисты Bloomberg со ссылкой на распоряжение администраций портов и данные отраслевых экспертов.
Они обращают внимание на то, что финский залив, через который проходит около 40% морского экспорта российской нефти, почти полностью покрыт льдом.
Кроме того, указано, что нефтяной терминал "Приморск" и порт "Высоцк" запретили заходить судам без ледового класса без индивидуального сопровождения ледоколов.
С заявлением на этот счет выступил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.
Он официально подтвердил СМИ, что площадь оледенения продолжает расти — такого аномального оледенения не было последние 15-16 лет.
Власти РФ ничего не могут сделать в сложившейся ситуации, ведь им просто не хватает танкеров с усиленным корпусом.
В общем, все это стало причиной задержек отгрузки сырой нефти и топлива.
