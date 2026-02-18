Експорт нафти РФ може суттєво зменшитися через зледеніння Балтійського моря

Просто зараз Балтійське море охопило аномальне зледеніння — найсильніше за останні 15 років. Це стало новим серйозним викликом для режиму російського диктатора Володимира Путіна, адже експорт “чорного золота” знову опинився під питанням.
Головні тези:
- Країна-агресорка уже відчуває дефіцит спеціалізованих суден.
- Прогнозується, що незабаром товщина криги зросте ще на 5 сантиметрів (до 30–50 см).
Погодні умови ускладнюють експорт російської нафти
Про це повідомляють журналісти Bloomberg з посиланням на розпорядження адміністрацій портів та дані галузевих експертів.
Вони звертають увагу на те, що фінська затока, через яку проходить близько 40% морського експорту російської нафти, наразі майже повністю вкрита кригою.
Окрім того, наголошується, що нафтовий термінал "Приморськ" та порт "Висоцьк" заборонили заходити суднам без льодового класу без індивідуального супроводу криголамів.
З заявою з цього приводу виступив головний синоптик Санкт-Петербурга Олександр Колесов.
Він офіційно підтвердив ЗМІ, що площа обледеніння продовжує зростати — такого аномального зледеніння не було останні 15-16 років.
Влада РФ нічого не може зробити у ситуації, що склалася, адже їй просто бракує танкерів із посиленим корпусом.
Загалом усе це стало причиною затримок відвантаження сирої нафти та палива.
