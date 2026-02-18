Експорт нафти РФ може суттєво зменшитися через зледеніння Балтійського моря
Категорія
Економіка
Дата публікації

Експорт нафти РФ може суттєво зменшитися через зледеніння Балтійського моря

Погодні умови ускладнюють експорт російської нафти
Джерело:  Bloomberg

Просто зараз Балтійське море охопило аномальне зледеніння — найсильніше за останні 15 років. Це стало новим серйозним викликом для режиму російського диктатора Володимира Путіна, адже експорт “чорного золота” знову опинився під питанням.

Головні тези:

  • Країна-агресорка уже відчуває дефіцит спеціалізованих суден.
  • Прогнозується, що незабаром товщина криги зросте ще на 5 сантиметрів (до 30–50 см).

Погодні умови ускладнюють експорт російської нафти

Про це повідомляють журналісти Bloomberg з посиланням на розпорядження адміністрацій портів та дані галузевих експертів.

Вони звертають увагу на те, що фінська затока, через яку проходить близько 40% морського експорту російської нафти, наразі майже повністю вкрита кригою.

Окрім того, наголошується, що нафтовий термінал "Приморськ" та порт "Висоцьк" заборонили заходити суднам без льодового класу без індивідуального супроводу криголамів.

З заявою з цього приводу виступив головний синоптик Санкт-Петербурга Олександр Колесов.

Він офіційно підтвердив ЗМІ, що площа обледеніння продовжує зростати — такого аномального зледеніння не було останні 15-16 років.

Влада РФ нічого не може зробити у ситуації, що склалася, адже їй просто бракує танкерів із посиленим корпусом.

Загалом усе це стало причиною затримок відвантаження сирої нафти та палива.

Для стабілізації ситуації Росія перекидає з Арктики криголами "Сибір" та "Мурманськ", щоб збільшити флот у Фінській затоці до шести одиниць до кінця місяця.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Нафта на мільярди доларів". США розвантажують російський танкер
Marinera
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський наказав організувати зустріч із Путіним у Женеві
Зеленський добиваєтьс зустрічі з Путіним
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Команда Путіна знову загнала мирні перемовини у глухий кут
Путін знову гальмує мирний процес

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?