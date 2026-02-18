Експорт нафти РФ може суттєво зменшитися через зледеніння Балтійського моря

Просто зараз Балтійське море охопило аномальне зледеніння — найсильніше за останні 15 років. Це стало новим серйозним викликом для режиму російського диктатора Володимира Путіна, адже експорт “чорного золота” знову опинився під питанням.

Погодні умови ускладнюють експорт російської нафти

Про це повідомляють журналісти Bloomberg з посиланням на розпорядження адміністрацій портів та дані галузевих експертів.

Вони звертають увагу на те, що фінська затока, через яку проходить близько 40% морського експорту російської нафти, наразі майже повністю вкрита кригою.

Окрім того, наголошується, що нафтовий термінал "Приморськ" та порт "Висоцьк" заборонили заходити суднам без льодового класу без індивідуального супроводу криголамів.

З заявою з цього приводу виступив головний синоптик Санкт-Петербурга Олександр Колесов.

Він офіційно підтвердив ЗМІ, що площа обледеніння продовжує зростати — такого аномального зледеніння не було останні 15-16 років.

Влада РФ нічого не може зробити у ситуації, що склалася, адже їй просто бракує танкерів із посиленим корпусом.

Загалом усе це стало причиною затримок відвантаження сирої нафти та палива.