Зеленський увів санкції проти Лукашенка: "Будуть особливі наслідки"

18 лютого президент України Володимир Зеленський офіційно оголосив, що застосував пакет санкцій проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Ба більше, глава держави публічно попередив соратника Путіна, що офіційний Київ суттєво активізує протидію всім формам його сприяння вбивствам українців. Зеленський налаштований залучити до цього процесу союзників, що отримати “глобальний ефект”.
Головні тези:
- Тисячі білоруських підприємств фактично залучені до війни проти України.
- Ба більше, вони постачають армії РФ вкрай важливу техніку, обладнання і різноманітні компоненти.
Зеленський вдарив санкціями по режиму Лукашенка
Український лідер звернув увагу на те, що кілька місяців тому на території Білорусі Росія розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами.
Що важливо розуміти, це розширило спектр можливостей ворога для здійснення атак на північні області України — від Київщини до Волині.
Не можна також ігнорувати той факт, що не припиняється активне будівництво інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності — “Орєшніка”.
За словами Зеленського, у цьому випадку йдеться про серйозну загрозу не лише для України, а й для усієї Європи.
Зеленський наголосив, що білоруський диктатор не лише проміняв суверенітет власної країни на продовження особистої влади, а й допомагає Кремлю обходити санкції світу за цю агресію.
