Зеленський увів санкції проти Лукашенка: "Будуть особливі наслідки"
Зеленський увів санкції проти Лукашенка: "Будуть особливі наслідки"

Володимир Зеленський
Лукашенко

18 лютого президент України Володимир Зеленський офіційно оголосив, що застосував пакет санкцій проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Ба більше, глава держави публічно попередив соратника Путіна, що офіційний Київ суттєво активізує протидію всім формам його сприяння вбивствам українців. Зеленський налаштований залучити до цього процесу союзників, що отримати “глобальний ефект”. 

Головні тези:

  • Тисячі білоруських підприємств фактично залучені до війни проти України.
  •  Ба більше, вони постачають армії РФ вкрай важливу техніку, обладнання і різноманітні компоненти.

Зеленський вдарив санкціями по режиму Лукашенка

Український лідер звернув увагу на те, що кілька місяців тому на території Білорусі Росія розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами.

Що важливо розуміти, це розширило спектр можливостей ворога для здійснення атак на північні області України — від Київщини до Волині.

Частину ударів, зокрема по енергетичних обʼєктах і залізниці в наших регіонах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі. Більш ніж 3 тисячі підприємств Білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують наші міста й села.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Не можна також ігнорувати той факт, що не припиняється активне будівництво інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності — “Орєшніка”.

За словами Зеленського, у цьому випадку йдеться про серйозну загрозу не лише для України, а й для усієї Європи.

Олександр Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для «орєшніка». У минулому році підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває і в 2026-му.

Зеленський наголосив, що білоруський диктатор не лише проміняв суверенітет власної країни на продовження особистої влади, а й допомагає Кремлю обходити санкції світу за цю агресію.

Він активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни. За це будуть особливі наслідки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

