Євросоюз продовжив санкції проти Росії до 2027 року
Євросоюз продовжив санкції проти Росії до 2027 року

ЄС
Джерело:  Укрінформ

Рада ЄС продовжила ще на один рік – до 24 лютого 2027 року – санкції проти Російської Федерації за незаконне визнання, окупацію чи анексію РФ територій, які зараз непідконтрольні українському уряду.

Головні тези:

  • Рада ЄС продовжила санкції проти Росії до 2027 року через незаконне визнання, окупацію чи анексію територій, які не контролюються українським урядом.
  • Рішення Ради ЄС набуває чинності з дня публікації у Офіційному журналі ЄС та залишається в силі до 24 лютого 2027 року.

ЄС продовжив санкції проти РФ

Про це йдеться у рішенні, яке опубліковане у понеділок, 23 лютого, в Офіційному журналі ЄС.

Рішення Ради ЄС (CFSP) 2022/266 від 23 лютого 2022 року було ухвалене у відповідь на незаконне визнання, окупацію чи анексію РФ певних не підконтрольних українському уряду територій.

На основі перегляду, Рішення (CFSP) 2022/266 слід продовжити до 24 лютого 2027 року. У статті 10, другому абзаці Рішення дату «24 лютого 2026 року» замінити на «24 лютого 2027 року.

Зазначається, що це рішення набуває чинності наступного дня після його публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

