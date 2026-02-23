Євросоюз продовжив санкції проти Росії до 2027 року

Рада ЄС продовжила ще на один рік – до 24 лютого 2027 року – санкції проти Російської Федерації за незаконне визнання, окупацію чи анексію РФ територій, які зараз непідконтрольні українському уряду.
Головні тези:
- Рада ЄС продовжила санкції проти Росії до 2027 року через незаконне визнання, окупацію чи анексію територій, які не контролюються українським урядом.
- Рішення Ради ЄС набуває чинності з дня публікації у Офіційному журналі ЄС та залишається в силі до 24 лютого 2027 року.
ЄС продовжив санкції проти РФ
Про це йдеться у рішенні, яке опубліковане у понеділок, 23 лютого, в Офіційному журналі ЄС.
Рішення Ради ЄС (CFSP) 2022/266 від 23 лютого 2022 року було ухвалене у відповідь на незаконне визнання, окупацію чи анексію РФ певних не підконтрольних українському уряду територій.
На основі перегляду, Рішення (CFSP) 2022/266 слід продовжити до 24 лютого 2027 року. У статті 10, другому абзаці Рішення дату «24 лютого 2026 року» замінити на «24 лютого 2027 року.
Зазначається, що це рішення набуває чинності наступного дня після його публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-