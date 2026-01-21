Попри санкції. Фінська компанія постачає запчастини для кораблів тіньового флоту РФ

Росія створила глобальну мережу, яка дозволяє країні отримувати запчастини до двигунів фінської компанії Wärtsilä, попри західні санкції.
Головні тези:
- Фінська компанія Wärtsilä постачає запчастини для кораблів тіньового флоту РФ, обіймаючи заходні санкції.
- Росія створила глобальну мережу постачання запчастин, що дозволяє обходити міжнародні обмеження.
- У 2023-2025 роках Росії надійшло деталей від Wärtsilä на суму близько 6 мільйонів євро, спільно з посередниками відправляючи їх до російських фірм.
Фінська компанія постачає запчастини для кораблів тіньового флоту РФ
За даними відділу журналістських розслідувань Yle MOT, у 2023-2025 роках до Росії надійшло деталей від Wärtsilä на суму близько 6 мільйонів євро.
Судна тіньового флоту, які беруть участь у транспортуванні російської нафти і таким чином фінансують війну в Україні, також використовують цю продукцію фінської компанії.
Один із ключових посередників — компанія Arnika Trade LLC, розташована на околиці Тбілісі, столиці Грузії.
Компанія відправила до Росії запчастини для двигунів від Wärtsilä на суму понад 1 мільйон євро. Серед країн відправлення зазначаються, зокрема, Китай, ОАЕ, Індія та навіть Мальдіви.
Єдиний клієнт Arnika — російська компанія Elite Shipping, яка, своєю чергою, співпрацює, наприклад, з Prime Shipping, одним із найбільших російських перевізників нафти та нафтопродуктів.
Директор з корпоративних та правових питань Wärtsilä Нора Стейнер-Форсберг заявила Yle, що компанія серйозно ставиться до санкцій.
На жаль, на ринку є учасники, які обходять санкції. Це спільна проблема для всіх міжнародних компаній, — сказала Стейнер-Форсберг.
Wärtsilä пішла з російського ринку незабаром після початку війни РФ в Україні в 2022 році, і компанія не хоче, щоб її продукція продавалася до Росії.
