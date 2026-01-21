Попри санкції. Фінська компанія постачає запчастини для кораблів тіньового флоту РФ

Росія створила глобальну мережу, яка дозволяє країні отримувати запчастини до двигунів фінської компанії Wärtsilä, попри західні санкції.

Фінська компанія постачає запчастини для кораблів тіньового флоту РФ

За даними відділу журналістських розслідувань Yle MOT, у 2023-2025 роках до Росії надійшло деталей від Wärtsilä на суму близько 6 мільйонів євро.

Судна тіньового флоту, які беруть участь у транспортуванні російської нафти і таким чином фінансують війну в Україні, також використовують цю продукцію фінської компанії.

Один із ключових посередників — компанія Arnika Trade LLC, розташована на околиці Тбілісі, столиці Грузії.

Компанія відправила до Росії запчастини для двигунів від Wärtsilä на суму понад 1 мільйон євро. Серед країн відправлення зазначаються, зокрема, Китай, ОАЕ, Індія та навіть Мальдіви.

Єдиний клієнт Arnika — російська компанія Elite Shipping, яка, своєю чергою, співпрацює, наприклад, з Prime Shipping, одним із найбільших російських перевізників нафти та нафтопродуктів.

До мережі, створеної Росією, входять десятки компаній-посередників. Майже 60 російських фірм придбали запчастини Wärtsilä від початку війни РФ в Україні. Продавців налічується понад сотня, більшість із них — з Китаю, ОАЕ та Туреччини. Поширити

Директор з корпоративних та правових питань Wärtsilä Нора Стейнер-Форсберг заявила Yle, що компанія серйозно ставиться до санкцій.

На жаль, на ринку є учасники, які обходять санкції. Це спільна проблема для всіх міжнародних компаній, — сказала Стейнер-Форсберг.

Wärtsilä пішла з російського ринку незабаром після початку війни РФ в Україні в 2022 році, і компанія не хоче, щоб її продукція продавалася до Росії.