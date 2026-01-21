Попри санкції. Фінська компанія постачає запчастини для кораблів тіньового флоту РФ
Попри санкції. Фінська компанія постачає запчастини для кораблів тіньового флоту РФ

танкер
Read in English
Джерело:  Yle

Росія створила глобальну мережу, яка дозволяє країні отримувати запчастини до двигунів фінської компанії Wärtsilä, попри західні санкції.

Головні тези:

  • Фінська компанія Wärtsilä постачає запчастини для кораблів тіньового флоту РФ, обіймаючи заходні санкції.
  • Росія створила глобальну мережу постачання запчастин, що дозволяє обходити міжнародні обмеження.
  • У 2023-2025 роках Росії надійшло деталей від Wärtsilä на суму близько 6 мільйонів євро, спільно з посередниками відправляючи їх до російських фірм.

Фінська компанія постачає запчастини для кораблів тіньового флоту РФ

За даними відділу журналістських розслідувань Yle MOT, у 2023-2025 роках до Росії надійшло деталей від Wärtsilä на суму близько 6 мільйонів євро.

Судна тіньового флоту, які беруть участь у транспортуванні російської нафти і таким чином фінансують війну в Україні, також використовують цю продукцію фінської компанії.

Один із ключових посередників — компанія Arnika Trade LLC, розташована на околиці Тбілісі, столиці Грузії.

Компанія відправила до Росії запчастини для двигунів від Wärtsilä на суму понад 1 мільйон євро. Серед країн відправлення зазначаються, зокрема, Китай, ОАЕ, Індія та навіть Мальдіви.

Єдиний клієнт Arnika — російська компанія Elite Shipping, яка, своєю чергою, співпрацює, наприклад, з Prime Shipping, одним із найбільших російських перевізників нафти та нафтопродуктів.

До мережі, створеної Росією, входять десятки компаній-посередників. Майже 60 російських фірм придбали запчастини Wärtsilä від початку війни РФ в Україні. Продавців налічується понад сотня, більшість із них — з Китаю, ОАЕ та Туреччини.

Директор з корпоративних та правових питань Wärtsilä Нора Стейнер-Форсберг заявила Yle, що компанія серйозно ставиться до санкцій.

На жаль, на ринку є учасники, які обходять санкції. Це спільна проблема для всіх міжнародних компаній, — сказала Стейнер-Форсберг.

Wärtsilä пішла з російського ринку незабаром після початку війни РФ в Україні в 2022 році, і компанія не хоче, щоб її продукція продавалася до Росії.

У договорах підприємства є пункт, який забороняє клієнтам подальший експорт продукції РФ. Стейнер-Форсберг не захотіла коментувати, чи вживала Wärtsilä заходів щодо будь-яких клієнтів через порушення умов контракту.

