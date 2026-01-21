Вопреки санкциям. Финская компания поставляет запчасти для кораблей теневого флота РФ

Россия создала глобальную сеть, которая позволяет стране получать запчасти к двигателям финской компании Wärtsilä, несмотря на западные санкции.
Главные тезисы
- Россия обходит западные санкции, получая запчасти к двигателям от финской компании Wärtsilä для кораблей теневого флота.
- Создана глобальная сеть поставок запчастей, позволяющая России обходить международные ограничения.
- Финская компания поставляет запчасти для кораблей, участвующих в транспортировке российской нефти и финансирующих войну в Украине.
Финская компания поставляет запчасти для кораблей теневого флота РФ
По данным отдела журналистских расследований Yle MOT, в 2023-2025 годах в Россию поступило деталей от Wärtsilä на сумму около 6 миллионов евро.
Суда теневого флота, участвующие в транспортировке российской нефти и таким образом финансирующие войну в Украине, также используют эту продукцию финской компании.
Один из ключевых посредников — компания Arnika Trade LLC, расположенная на окраине Тбилиси, столице Грузии.
Компания отправила в Россию запчасти для двигателей от Wärtsilä на сумму более 1 миллиона евро. Среди стран отправления указываются, в частности, Китай, ОАЭ, Индия и Мальдивы.
Единственный клиент Arnika — российская компания Elite Shipping, которая в свою очередь сотрудничает, например, с Prime Shipping, одним из крупнейших российских перевозчиков нефти и нефтепродуктов.
Директор по корпоративным и правовым вопросам Wärtsilä Нора Стейнер-Форсберг заявила Yle, что компания серьезно относится к санкциям.
К сожалению, на рынке есть участники, обходящие санкции. Это общая проблема для всех международных компаний, — сказала Стейнер-Форсберг.
Wärtsilä ушла с российского рынка вскоре после начала войны РФ в Украине в 2022 году и компания не хочет, чтобы ее продукция продавалась в Россию.
