Вопреки санкциям. Финская компания поставляет запчасти для кораблей теневого флота РФ

Россия создала глобальную сеть, которая позволяет стране получать запчасти к двигателям финской компании Wärtsilä, несмотря на западные санкции.

Финская компания поставляет запчасти для кораблей теневого флота РФ

По данным отдела журналистских расследований Yle MOT, в 2023-2025 годах в Россию поступило деталей от Wärtsilä на сумму около 6 миллионов евро.

Суда теневого флота, участвующие в транспортировке российской нефти и таким образом финансирующие войну в Украине, также используют эту продукцию финской компании.

Один из ключевых посредников — компания Arnika Trade LLC, расположенная на окраине Тбилиси, столице Грузии.

Компания отправила в Россию запчасти для двигателей от Wärtsilä на сумму более 1 миллиона евро. Среди стран отправления указываются, в частности, Китай, ОАЭ, Индия и Мальдивы.

Единственный клиент Arnika — российская компания Elite Shipping, которая в свою очередь сотрудничает, например, с Prime Shipping, одним из крупнейших российских перевозчиков нефти и нефтепродуктов.

В сеть, созданную Россией, входят десятки компаний-посредников. Около 60 российских фирм приобрели запчасти Wärtsilä с начала войны РФ в Украине. Продавцов насчитывается более сотни, большинство из них — из Китая, ОАЭ и Турции.

Директор по корпоративным и правовым вопросам Wärtsilä Нора Стейнер-Форсберг заявила Yle, что компания серьезно относится к санкциям.

К сожалению, на рынке есть участники, обходящие санкции. Это общая проблема для всех международных компаний, — сказала Стейнер-Форсберг.

Wärtsilä ушла с российского рынка вскоре после начала войны РФ в Украине в 2022 году и компания не хочет, чтобы ее продукция продавалась в Россию.