Евросоюз продлил санкции против России до 2027 года
Категория
Экономика
Дата публикации

Евросоюз продлил санкции против России до 2027 года

ЕС
Источник:  Укринформ

Совет ЕС продлил еще на один год – до 24 февраля 2027 года – санкции против Российской Федерации за незаконное признание, оккупацию или аннексию РФ территорий, которые сейчас не подконтрольны украинскому правительству.

Главные тезисы

  • Совет ЕС принял решение продлить санкции против России до 2027 года, обусловленное незаконным признанием, оккупацией или аннексией территорий, не подконтрольных украинскому правительству.
  • Новое решение (CFSP) 2022/266 вступает в силу с даты публикации и действует до 24 февраля 2027 года, заменяя предыдущую дату в статье 10.

ЕС продлил санкции против РФ

Об этом говорится в решении, опубликованном в понедельник, 23 февраля, в Официальном журнале ЕС.

Решение Совета ЕС (CFSP) 2022/266 от 23 февраля 2022 было принято в ответ на незаконное признание, оккупацию или аннексию РФ определенных не подконтрольных украинскому правительству территорий.

На основе пересмотра, Решение (CFSP) 2022/266 следует продлить до 24 февраля 2027 года. В статье 10, втором абзаце Решение дату «24 февраля 2026» заменить на «24 февраля 2027 года.

Это решение вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

