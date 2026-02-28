РФ атаковала Украину баллистикой и 105 ударными дронами

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 27-28 февраля российские захватчики наносили удары по мирным украинским городам и селам 105 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, а также ракетой Искандер-М.