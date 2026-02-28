РФ атаковала Украину баллистикой и 105 ударными дронами

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 27-28 февраля российские захватчики наносили удары по мирным украинским городам и селам 105 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, а также ракетой Искандер-М.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
- Известно о попадании 6 ударных БпЛА и падении обломков на 7 локациях.
Силы ПВО объявили результаты отражения новой атаки РФ
Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 27 февраля.
Российские дроны летели по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ и ТОТ Донецка, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Следует отметить, что около 60 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА и падение обломков на 7 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
