Федоров представил новый план войны и назвал 3 конкретные цели

По словам министра обороны, этот документ предусматривает три конкретных цели:

Закрыть небо.Главная задача — защитить украинский народ и инфраструктуру. Для этого потребуется идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов. Для реализации этой цели уже создают многоуровневую систему "малой" ПВО и масштабируют перехватчики. Более того, уже стартовали важные организационные изменения.

Остановить врага на земле, море и киберпространстве. Федоров обратил внимание на то, что в Донецкой области армия РФ теряет 156 солдат на один квадратный километр. Однако, если это количество превысит 200 убитых оккупантов за каждый км², то продвижение врага станет невозможным. Именно поэтому Украина планирует остановить противника в каждом домене — на земле, море и киберпространстве.