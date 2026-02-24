Федоров представил новый план войны и назвал 3 конкретные цели

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина подготовила план войны, в рамках которого нужно реализовать три конкретных цели: усилить ПВО, остановить армию РФ и оставить врага без экономических ресурсов для продолжения агрессии.
Главные тезисы
- Украина работает над реформой системы управления, подготовки военных и закупок.
- Кроме того, она использует новые технологии для повышения эффективности обороны.
Новый план войны — Федоров раскрыл детали
По словам министра обороны, этот документ предусматривает три конкретных цели:
Закрыть небо.Главная задача — защитить украинский народ и инфраструктуру. Для этого потребуется идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов. Для реализации этой цели уже создают многоуровневую систему "малой" ПВО и масштабируют перехватчики. Более того, уже стартовали важные организационные изменения.
Остановить врага на земле, море и киберпространстве. Федоров обратил внимание на то, что в Донецкой области армия РФ теряет 156 солдат на один квадратный километр. Однако, если это количество превысит 200 убитых оккупантов за каждый км², то продвижение врага станет невозможным. Именно поэтому Украина планирует остановить противника в каждом домене — на земле, море и киберпространстве.
Лишить Россию экономического ресурса воевать. По убеждению Федорова, война продолжается, потому что у России есть деньги. Ключевой источник доходов Кремля не изменился — это нефть. Ни для кого не секрет, что страна-агрессорка продает ее по всему миру через так называемый теневой флот. Министр считает: если перекрыть этот канал, то ресурс на войну резко сократится. Для реализации этой цели следует усиливать санкции, координировать действия с союзниками, усиливать давление на теневой флот.
