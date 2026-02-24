Макрон объявил о сразу трех поражениях Путина
Макрон объявил о сразу трех поражениях Путина

Макрон проанализировал последствия войны для России
Источник:  online.ua

Французский лидер Эммануэль Макрон убежден в том, что полномасштабное вторжение России в Украину обернулось для диктатора Владимира Путина тремя поражениями одновременно — военным, экономическим и стратегическим.

Главные тезисы

  • Макрон подчеркнул важность поддержки Украины как передовой линии защиты Европы.
  • Он пообещал, что Киев всегда может рассчитывать на поддержку Франции.

Макрон проанализировал последствия войны для России

Глава республики обратил внимание на то, что война укрепила НАТО, которое Путин мечтал максимально ослабить, а также продемонстрировала ограниченность старых имперских амбиций Кремля.

Кроме того, Макрон напомнил, что, несмотря на обещания России захватить Украину за несколько дней, после стабилизации фронта в ноябре 2022 года Россия смогла контролировать лишь около 1% украинской территории.

Он также добавил, что за последние считанные недели ВСУ даже смогли освободить часть оккупированных Россией территорий.

На этом фоне Макрон призвал не забывать, какой ценой достались армии РФ ее скудные достижения.

Ни для кого не секрет, что более 1,2 миллиона российских захватчиков погибли или были ранены — это самый высокий показатель потерь со времен Второй мировой войны.

Понеся такие потери, Россия начала набирать людей в Африке и отправлять их воевать против Украины, часто вообще без подготовки.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Он призвал мир не забывать, что Украина — передовая линия защиты Европы.

Именно поэтому глава республики пообещал, что Киев никогда не лишится поддержки со стороны Франции.

