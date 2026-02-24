Путин подозревает Дурова и Запад в подготовке госпереворота в России
Категория
Мир
Дата публикации

Путин подозревает Дурова и Запад в подготовке госпереворота в России

Кремль снова взялся за Дурова и Telegram
Читати українською
Источник:  Reuters

Как удалось узнать иностранным СМИ, в России действия основателя соцсети Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Российский диктатор Владимир Путин считает, что именно в Telegram может продолжаться подготовка к настоящему госперевороту в стране-агрессоре.

Главные тезисы

  • ФСБ подозревает Дурова в причастности к ряду резонансных убийств в России.
  • Сам бизнесмен на обвинение властей РФ пока не отреагировал.

Кремль снова взялся за Дурова и Telegram

Действия главы Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье 205.1, часть 1.1 (содействие террористической деятельности) Уголовного кодекса России.

Согласно данным журналистов, статья против российского миллиардера "основывается на материалах ФСБ России".

Российское следствие, мол, пришло к выводу, что "иллюзия анонимности привела в мессенджер армию радикалов, наркоманов, убийц и террористов, что стало формировать угрозы нашему обществу".

Более того, команда Путина считает, что теракт в "Крокус Сити Холли", убийства Дарьи Дугиной и российского генерала Игоря Кириллова — это преступления, совершенные с непосредственным использованием Telegram.

Telegram в условиях СВО стал главным инструментом спецслужб стран НАТО и "киевского режима", — сказано в материале "Российской газеты".

Что также интересно, глава Кремля паникует, ведь убежден, что в этом мессенджере уже идет подготовка госпереворота в России.

Ее участниками могут быть Павел Дуров, российская оппозиция и западные лидеры.

Фото: скриншот

