Как удалось узнать иностранным СМИ, в России действия основателя соцсети Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Российский диктатор Владимир Путин считает, что именно в Telegram может продолжаться подготовка к настоящему госперевороту в стране-агрессоре.

Кремль снова взялся за Дурова и Telegram

Действия главы Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье 205.1, часть 1.1 (содействие террористической деятельности) Уголовного кодекса России.

Согласно данным журналистов, статья против российского миллиардера "основывается на материалах ФСБ России".

Российское следствие, мол, пришло к выводу, что "иллюзия анонимности привела в мессенджер армию радикалов, наркоманов, убийц и террористов, что стало формировать угрозы нашему обществу".

Более того, команда Путина считает, что теракт в "Крокус Сити Холли", убийства Дарьи Дугиной и российского генерала Игоря Кириллова — это преступления, совершенные с непосредственным использованием Telegram.

Telegram в условиях СВО стал главным инструментом спецслужб стран НАТО и "киевского режима", — сказано в материале "Российской газеты".

Что также интересно, глава Кремля паникует, ведь убежден, что в этом мессенджере уже идет подготовка госпереворота в России.

Ее участниками могут быть Павел Дуров, российская оппозиция и западные лидеры.