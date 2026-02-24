Как удалось узнать иностранным СМИ, в России действия основателя соцсети Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Российский диктатор Владимир Путин считает, что именно в Telegram может продолжаться подготовка к настоящему госперевороту в стране-агрессоре.
Главные тезисы
- ФСБ подозревает Дурова в причастности к ряду резонансных убийств в России.
- Сам бизнесмен на обвинение властей РФ пока не отреагировал.
Кремль снова взялся за Дурова и Telegram
Согласно данным журналистов, статья против российского миллиардера "основывается на материалах ФСБ России".
Российское следствие, мол, пришло к выводу, что "иллюзия анонимности привела в мессенджер армию радикалов, наркоманов, убийц и террористов, что стало формировать угрозы нашему обществу".
Более того, команда Путина считает, что теракт в "Крокус Сити Холли", убийства Дарьи Дугиной и российского генерала Игоря Кириллова — это преступления, совершенные с непосредственным использованием Telegram.
Что также интересно, глава Кремля паникует, ведь убежден, что в этом мессенджере уже идет подготовка госпереворота в России.
Ее участниками могут быть Павел Дуров, российская оппозиция и западные лидеры.
