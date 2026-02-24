Сегодня ровно 4 года, как Путин берет Киев за 3 дня — Зеленский

24 февраля глава государства Владимир Зеленский обратился к украинскому народу – это произошло в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Президент напомнил о первых днях войны, жертвах российской войны, несокрушимости наших защитников, а также показал свой бункер на Банковой.
Главные тезисы
- Зеленский обращает внимание на то, что Украина прошла самую тяжелую зиму в своей истории и не сломалась.
- Это означает только одно – Путин не побеждает в этой войне.
Зеленский поблагодарил народ Украины за мужество и героизм
Кроме того, глава государства показал длинные коридоры и кабинеты бункера, где находился он и сотни других людей.
По словам Зеленского, именно там "проходили ежедневные совещания с военными, звонки, поиск решений".
На этом фоне президент напомнил украинцам и миру о первых жертвах российской агрессии в Буче, Ирпене, Бородянке, Мариуполе и других населенных пунктах, братских могилах и ударах россиян по жилым многоэтажкам и роддомам.
Президент добавил: то, что Украина до сих пор стоит и существует, — заслуга именно ее народа.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что просто сейчас Украина проходит "самую тяжелую зиму в истории", но "до весны меньше недели".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-