Сегодня ровно 4 года, как Путин берет Киев за 3 дня — Зеленский
Сегодня ровно 4 года, как Путин берет Киев за 3 дня — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский поблагодарил народ Украины за мужество и героизм
Read in English
Читати українською

24 февраля глава государства Владимир Зеленский обратился к украинскому народу – это произошло в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Президент напомнил о первых днях войны, жертвах российской войны, несокрушимости наших защитников, а также показал свой бункер на Банковой.

Главные тезисы

  • Зеленский обращает внимание на то, что Украина прошла самую тяжелую зиму в своей истории и не сломалась.
  • Это означает только одно – Путин не побеждает в этой войне.

Зеленский поблагодарил народ Украины за мужество и героизм

Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня. И вот это действительно очень много говорит о нашем сопротивлении, о том, как же борется Украина все это время. За этими словами миллионы наших людей. За этими словами большая смелость, очень тяжелая работа, выдержка и большой путь, который Украина преодолевает с 24 февраля.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства показал длинные коридоры и кабинеты бункера, где находился он и сотни других людей.

По словам Зеленского, именно там "проходили ежедневные совещания с военными, звонки, поиск решений".

На этом фоне президент напомнил украинцам и миру о первых жертвах российской агрессии в Буче, Ирпене, Бородянке, Мариуполе и других населенных пунктах, братских могилах и ударах россиян по жилым многоэтажкам и роддомам.

Мужчины так не воюют. Люди так не поступают. Украинцы этого не забудут. И пусть эти кадры видят все, кому не давит совесть, кто до сих пор протягивает руку российскому злу и до сих пор покупает у Путина нефть, — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил: то, что Украина до сих пор стоит и существует, — заслуга именно ее народа.

Дорогой народ! Сила, которая держит нас все эти годы, — это вы, наши люди. Наше сопротивление — это вы. Украинцы. Украинки. Каждый, кто не сдается... Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто держит на своих плечах независимость. Каждому воину — за силу. Вашим родителям, детям, женам, мужчинам — за выдержку. Я благодарю всех, кто своим трудом делает Украину сильнее… Я горжусь вами.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что просто сейчас Украина проходит "самую тяжелую зиму в истории", но "до весны меньше недели".

Путин не достиг своих целей. Не сломал украинцев. Не победил в этой войне. Мы сохранили Украину, и мы сделаем все, чтобы обрести мир. И чтобы была справедливость, — подытожил президент.

