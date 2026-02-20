Мы можем еще воевать несколько лет 100% — командующий НГУ Пивненко

Командующий Национальной гвардии Украины бригадный генерал Александр Пивненко убежден в том, что Силы обороны способны сдерживать Россию еще несколько лет, однако готов делать все возможное, чтобы война завершилась как можно скорее.
Главные тезисы
- Украина не отказывается от цели деоккупировать все свои территории.
- Пивненко считает, что власти не согласятся на территориальные уступки.
Пивненко оценил ход российско-украинской войны
Командующий Нацгвардией обратил внимание на то, что задача Украины — защитить свои территории, а также сохранить жизнь своего личного состава.
По словам Александра Пивненко, он не соглашается с заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что Украина скоро проиграет войну.
По его убеждению, в военном смысле победа для Украины — это возвращение оккупированных территорий.
Пивненко четко дал понять, что на сегодняшний день этот вопрос может быть не первоочередным, но стратегически наша страна от этой цели не отказывается.
Журналисты поинтересовались у него, может ли Украина согласиться на территориальные уступки.
