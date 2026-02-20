Мы можем еще воевать несколько лет 100% — командующий НГУ Пивненко

Командующий Национальной гвардии Украины бригадный генерал Александр Пивненко убежден в том, что Силы обороны способны сдерживать Россию еще несколько лет, однако готов делать все возможное, чтобы война завершилась как можно скорее.

Пивненко оценил ход российско-украинской войны

Командующий Нацгвардией обратил внимание на то, что задача Украины — защитить свои территории, а также сохранить жизнь своего личного состава.

По словам Александра Пивненко, он не соглашается с заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что Украина скоро проиграет войну.

Мы можем еще воевать несколько лет 100%. Но я считаю, что в целом войны должны заканчиваться. Вообще на этой планете и вообще убивать людей ради территорий и ресурсов — это очень непонятная история. Это должно закончиться. Александр Пивненко Командующий Национальной гвардией Украины

По его убеждению, в военном смысле победа для Украины — это возвращение оккупированных территорий.

Пивненко четко дал понять, что на сегодняшний день этот вопрос может быть не первоочередным, но стратегически наша страна от этой цели не отказывается.

Журналисты поинтересовались у него, может ли Украина согласиться на территориальные уступки.