Украинская авиация разгромила 2 района сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины успешно атаковала два района сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских оккупантов.
Главные тезисы
- Идет уже 1458 день полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 237 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 20 февраля 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 257 880 (970) человек;
танков — 11 684 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 24 060 (+6) ед;
артиллерийских систем — 37 387 (+3) ед;
средств ПВО — 1303 (+1) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 138 881 (+551) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 79112 (+76) ед.
специальной техники — 4 073 (+1) ед.
Кроме того, задействовал для поражения 4748 дронов-камикадзе и осуществил 2453 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 76 из реактивных систем залпового огня.
