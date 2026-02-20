Украинская авиация разгромила 2 района сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины успешно атаковала два района сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 20 февраля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 257 880 (970) человек;

танков — 11 684 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 24 060 (+6) ед;

артиллерийских систем — 37 387 (+3) ед;

средств ПВО — 1303 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 138 881 (+551) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 79112 (+76) ед.

специальной техники — 4 073 (+1) ед.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 61 авиационный удар, сбросил 196 управляемых авиабомб. Поделиться

Кроме того, задействовал для поражения 4748 дронов-камикадзе и осуществил 2453 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 76 из реактивных систем залпового огня.