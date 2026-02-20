Украинская авиация разгромила 2 района сосредоточения армии РФ
Украина


Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 20 февраля 2026 года
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины успешно атаковала два района сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских оккупантов.

  • Идет уже 1458 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 237 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 20 февраля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 257 880 (970) человек;

  • танков — 11 684 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 060 (+6) ед;

  • артиллерийских систем — 37 387 (+3) ед;

  • средств ПВО — 1303 (+1) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 138 881 (+551) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 79112 (+76) ед.

  • специальной техники — 4 073 (+1) ед.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 61 авиационный удар, сбросил 196 управляемых авиабомб.

Кроме того, задействовал для поражения 4748 дронов-камикадзе и осуществил 2453 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 76 из реактивных систем залпового огня.

