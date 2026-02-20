ПВО ликвидировала 107 целей во время новой атаки РФ

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в течение ночи 19-20 февраля российские захватчики наносили удар по Украине одной баллистической ракетой Искандер-М и 128 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Новая атака противника началась еще в 18:00 19 февраля.
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
ПВО отчитывается о результатах своей работы
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецкой области.
Следует также отметить, что около 80 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 21 ударного БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
