ППО ліквідувала 107 цілей під час нової атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 19-20 лютого російські загарбники завдавали удару по Україні однією балістичною ракетою Іскандер-М та 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

ППО звітує про результати своєї роботи

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецька області.

Варто також зазначити, що близько 80 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Поширити

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.