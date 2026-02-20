ППО ліквідувала 107 цілей під час нової атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 19-20 лютого російські загарбники завдавали удару по Україні однією балістичною ракетою Іскандер-М та 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Нова атака ворога почалася ще о 18:00 19 лютого.
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
ППО звітує про результати своєї роботи
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецька області.
Варто також зазначити, що близько 80 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
