ППО ліквідувала 107 цілей під час нової атаки РФ
Україна
ППО ліквідувала 107 цілей під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про результати своєї роботи
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 19-20 лютого російські загарбники завдавали удару по Україні однією балістичною ракетою Іскандер-М та 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Нова атака ворога почалася ще о 18:00 19 лютого.
  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.

ППО звітує про результати своєї роботи

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецька області.

Варто також зазначити, що близько 80 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

