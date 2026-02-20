Україна бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор

Спільнота українських паралімпійців і Національний паралімпійський комітет України оголосили бойкот під час церемонії відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор. Українці обурені цинічним рішенням Міжнародного паралімпійського комітету надати для Росії і Білорусі двосторонні слоти, які дають можливість 6 російським суб’єктам паралімпійського спорту і 4 представникам білоруського паралімпійського спорту брати участь в XIV зимових Паралімпійських іграх.

Україна вимагає від МПК справедливого рішення

Національний паралімпійський комітет України звертає увагу світу на те, що ні Росія, ні Білорусь не пройшли кваліфікаційного процесу, щоб здобути ліцензії на участь у Паралімпіаді в Мілано-Кортіна.

Ба більше, МПК проігнорував той факт, що ці країни здійснюють жахливу військову агресію на території України.

Навіть після ганебного рішення Генеральної Асамблеї МПК 2025 року щодо відновлення їхнього повноправного членства у міжнародному паралімпійському русі — Росія і Білорусь не мали права брати участь в зимовій Паралімпіаді в Мілано-Кортіна, як такі, що не мають жодної легальної ліцензії для своїх спортивних суб'єктів.

Вагомим фактором для МПК мало б бути те, що всі лідери Європи публічно попереджають про загрозу з боку Росію, однак ці попередження просто проігнорували під час ухвалення рішення.

Ні для кого не секрет, що поплічника Путіна на спортивних форумах країни відкрито заявляють, що спорт для Росії є інструментом державної політики.