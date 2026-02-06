Зимова Олімпіада-2026 — де та коли дивитися церемонію відкриття
Зимова Олімпіада-2026 — де та коли дивитися церемонію відкриття

Олімпіада
Джерело:  Суспільне. Спорт

Олімпіада-2026 офіційно розпочинається! 6 лютого у Мілані відбудеться церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026.

Головні тези:

  • Церемонія відкриття Зимової Олімпіади-2026 відбудеться 6 лютого у Мілані.
  • Урочистості пройдуть на кількох локаціях, включаючи футбольний стадіон Сан-Сіро.
  • Пряма трансляція церемонії доступна на Суспільному Спорт та інших місцевих телеканалах.

Де та коли дивитися церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор 2026

Перед церемонією відкриття Олімпіади-2026 відбулися три дні змагань. Перші старти минули у керлінгу, хокеї, сноубордингу; перед самим початком урочистостей також відбулися перші прокати командного турніру з фігурного катання.

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 відбудеться одразу на кількох локаціях. Основною стане футбольний стадіон "Сан-Сіро", де пройде більшість урочистостей і де, зокрема, будуть присутні українські прапороносці Владислав Гераскевич та Єлизавета Сидьорко.

При цьому сам захід відбуватиметься і на інших "особливих" локаціях: в Кортіні-д'Ампеццо, Лівіньйо та Предаццо.

Пряма трансляція, церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026 — на Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного та телеканалі Перший. Також дивіться пряму трансляцію церемонію відкриття на YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Церемонія відкриття Олімпіади-2026: початок урочистого заходу у Мілані о 21:00. Вона триватиме не менш як дві з половиною години.

