Зимняя Олимпиада-2026 — где и когда смотреть церемонию открытия
Дата публикации

Зимняя Олимпиада-2026 — где и когда смотреть церемонию открытия

Олимпиада
Источник:  Суспільне. Спорт

Олимпиада-2026 официально начинается! 6 февраля в Милане пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026.

Главные тезисы

  • Церемония открытия Зимней Олимпиады-2026 в Милане запланирована на 6 февраля, начало в 21:00.
  • Торжества пройдут на футбольном стадионе Сан-Сиро и других особых локациях, таких как Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Где и когда смотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2026

Перед церемонией открытия Олимпиады-2026 прошли три дня соревнований. Первые старты прошли в керлинге, хоккее, сноубординге; перед самым началом торжеств также состоялись первые прокаты командного турнира по фигурному катанию.

Церемония открытия Олимпиады-2026 состоится на нескольких локациях. Основной станет футбольный стадион "Сан-Сиро", где пройдет большинство торжеств и где, в частности, будут присутствовать украинские флагоносцы Владислав Гераскевич и Елизавета Сидерко.

При этом само мероприятие будет проходить и на других "особых" локациях: в Кортине-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Прямая трансляция, церемония открытия Олимпийских игр-2026 — на Суспільне Спорт, местных телеканалах Общественного и телеканале Первый. Также смотрите прямую трансляцию церемонии открытия на YouTube-канале Суспільне Спорт.

Церемония открытия Олимпиады-2026: начало торжественного мероприятия в Милане в 21:00. Она продлится не менее двух с половиной часов.

