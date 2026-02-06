Зимняя Олимпиада-2026 — где и когда смотреть церемонию открытия

Олимпиада-2026 официально начинается! 6 февраля в Милане пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026.
Главные тезисы
- Церемония открытия Зимней Олимпиады-2026 в Милане запланирована на 6 февраля, начало в 21:00.
- Торжества пройдут на футбольном стадионе Сан-Сиро и других особых локациях, таких как Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.
Где и когда смотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2026
Перед церемонией открытия Олимпиады-2026 прошли три дня соревнований. Первые старты прошли в керлинге, хоккее, сноубординге; перед самым началом торжеств также состоялись первые прокаты командного турнира по фигурному катанию.
Церемония открытия Олимпиады-2026 состоится на нескольких локациях. Основной станет футбольный стадион "Сан-Сиро", где пройдет большинство торжеств и где, в частности, будут присутствовать украинские флагоносцы Владислав Гераскевич и Елизавета Сидерко.
При этом само мероприятие будет проходить и на других "особых" локациях: в Кортине-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.
Церемония открытия Олимпиады-2026: начало торжественного мероприятия в Милане в 21:00. Она продлится не менее двух с половиной часов.
