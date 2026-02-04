Зимняя Олимпиада 2026 — сколько спортсменов будут представлять Украину
Категория
Спорт
Дата публикации

Зимняя Олимпиада 2026 — сколько спортсменов будут представлять Украину

Олимпиада
Читати українською
Источник:  Укринформ

6 февраля на стадионе Сан-Сиро в Милане пройдет официальная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр-2026.

Главные тезисы

  • Украина на Зимней Олимпиаде 2026 будет представлена 46 атлетами в 11 видах спорта.
  • Сборная Украины за период с 1994 по 2022 годы завоевала 9 медалей на зимних Олимпийских играх.
  • Глава НОК Украины выразил уверенность в каждом спортсмене и отметил непредсказуемость Олимпиад.

Кто будет представлять Украину на Зимней Олимпиаде 2026

Украину на Олимпиаде, которая продлится на аренах Милана и Кортины-д'Ампеццо до 22 февраля, будут представлять 46 атлетов в 11 видах спорта.

Характерно, что в 1994–2022 годах сборная независимой Украины получила 9 медалей «белых» Олимпиад — 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые. Наши атлеты поднимались на пьедестал в биатлоне, фристайле (лыжной акробатике) и фигурном катании.

Украина впервые послала своих спортсменов на Олимпиаду 1994 в норвежский Лиллегаммер. На тех уже далеких Играх фигуристка Оксана Баюл стала нашей первой олимпийской чемпионкой, а биатлонистка Валентина Цербе завоевала «бронзу».

В целом биатлонисты принесли Украине больше медалей: кроме Цербе, «серебро» в Нагано-1998 завоевала Елена Петрова, Лилия Ефремова и Вита Семеренко имели «бронзу» соответственно в Турине-2006 и Сочи-2014.

Кроме того, команда биатлонисток в составе Виты Семеренко, Юлии Джимы, Валентины Семеренко и Елены Пидгрушной выиграли "золото" Сочи в эстафете.

На прошлой зимней Олимпиаде-2022 в Пекине наша команда ограничилась одной серебряной наградой, которую получил олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане фристайлист Александр Абраменко.

Какие же нынешние шансы у украинцев? Глава Национального олимпийского комитета Украины, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт перед стартом Игр в Италии в первую очередь отметил, что Олимпиады — соревнования непредсказуемы.

Я всегда верю в каждого атлета. Олимпийские игры — это непредсказуемые соревнования. Было много случаев, когда атлеты приезжают, не имея шансов попасть «в медаль», а на Олимпиадах борются за награды. Поэтому давайте верить в каждого атлета, в каждую атлетку и надеяться, что кто-то сможет взойти на пьедестал.

А еще фокус наших олимпийских надежд, должно быть, должен быть сосредоточен на скелетоне, лыжной акробатике и санном спорте.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Олимпиада-2026. Украинский скелетонист Гераскевич завоевал лицензию для Украины
Гераскевич
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Олимпиада-2026. Украина получила историческую лицензию в бигейре и слоупстайле
Олимпиада
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Олимпиада-2026. Обнародован состав команды Украины по лыжным видам спорта
Министерство молодежи и спорта Украины
Олимпиада

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?