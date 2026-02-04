Зимняя Олимпиада 2026 — сколько спортсменов будут представлять Украину

6 февраля на стадионе Сан-Сиро в Милане пройдет официальная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр-2026.
Главные тезисы
- Украина на Зимней Олимпиаде 2026 будет представлена 46 атлетами в 11 видах спорта.
- Сборная Украины за период с 1994 по 2022 годы завоевала 9 медалей на зимних Олимпийских играх.
- Глава НОК Украины выразил уверенность в каждом спортсмене и отметил непредсказуемость Олимпиад.
Кто будет представлять Украину на Зимней Олимпиаде 2026
Украину на Олимпиаде, которая продлится на аренах Милана и Кортины-д'Ампеццо до 22 февраля, будут представлять 46 атлетов в 11 видах спорта.
Характерно, что в 1994–2022 годах сборная независимой Украины получила 9 медалей «белых» Олимпиад — 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые. Наши атлеты поднимались на пьедестал в биатлоне, фристайле (лыжной акробатике) и фигурном катании.
Украина впервые послала своих спортсменов на Олимпиаду 1994 в норвежский Лиллегаммер. На тех уже далеких Играх фигуристка Оксана Баюл стала нашей первой олимпийской чемпионкой, а биатлонистка Валентина Цербе завоевала «бронзу».
Кроме того, команда биатлонисток в составе Виты Семеренко, Юлии Джимы, Валентины Семеренко и Елены Пидгрушной выиграли "золото" Сочи в эстафете.
На прошлой зимней Олимпиаде-2022 в Пекине наша команда ограничилась одной серебряной наградой, которую получил олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане фристайлист Александр Абраменко.
Какие же нынешние шансы у украинцев? Глава Национального олимпийского комитета Украины, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт перед стартом Игр в Италии в первую очередь отметил, что Олимпиады — соревнования непредсказуемы.
Я всегда верю в каждого атлета. Олимпийские игры — это непредсказуемые соревнования. Было много случаев, когда атлеты приезжают, не имея шансов попасть «в медаль», а на Олимпиадах борются за награды. Поэтому давайте верить в каждого атлета, в каждую атлетку и надеяться, что кто-то сможет взойти на пьедестал.
А еще фокус наших олимпийских надежд, должно быть, должен быть сосредоточен на скелетоне, лыжной акробатике и санном спорте.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-