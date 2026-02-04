Зимняя Олимпиада 2026 — сколько спортсменов будут представлять Украину

Кто будет представлять Украину на Зимней Олимпиаде 2026

Украину на Олимпиаде, которая продлится на аренах Милана и Кортины-д'Ампеццо до 22 февраля, будут представлять 46 атлетов в 11 видах спорта.

Характерно, что в 1994–2022 годах сборная независимой Украины получила 9 медалей «белых» Олимпиад — 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые. Наши атлеты поднимались на пьедестал в биатлоне, фристайле (лыжной акробатике) и фигурном катании.

Украина впервые послала своих спортсменов на Олимпиаду 1994 в норвежский Лиллегаммер. На тех уже далеких Играх фигуристка Оксана Баюл стала нашей первой олимпийской чемпионкой, а биатлонистка Валентина Цербе завоевала «бронзу».

В целом биатлонисты принесли Украине больше медалей: кроме Цербе, «серебро» в Нагано-1998 завоевала Елена Петрова, Лилия Ефремова и Вита Семеренко имели «бронзу» соответственно в Турине-2006 и Сочи-2014. Поделиться

Кроме того, команда биатлонисток в составе Виты Семеренко, Юлии Джимы, Валентины Семеренко и Елены Пидгрушной выиграли "золото" Сочи в эстафете.

На прошлой зимней Олимпиаде-2022 в Пекине наша команда ограничилась одной серебряной наградой, которую получил олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане фристайлист Александр Абраменко.

Какие же нынешние шансы у украинцев? Глава Национального олимпийского комитета Украины, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт перед стартом Игр в Италии в первую очередь отметил, что Олимпиады — соревнования непредсказуемы.

Я всегда верю в каждого атлета. Олимпийские игры — это непредсказуемые соревнования. Было много случаев, когда атлеты приезжают, не имея шансов попасть «в медаль», а на Олимпиадах борются за награды. Поэтому давайте верить в каждого атлета, в каждую атлетку и надеяться, что кто-то сможет взойти на пьедестал.

А еще фокус наших олимпийских надежд, должно быть, должен быть сосредоточен на скелетоне, лыжной акробатике и санном спорте.