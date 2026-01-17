Олимпиада-2026. Украина получила историческую лицензию в бигейре и слоупстайле

Украина впервые в истории выступит на Олимпийских играх в бигейре и слоупстайле. Лицензию для Украины в этих видах фристайла завоевала Екатерина Коцарь.
Украина получила историческую лицензию на Олимпиаду-2026 в бигейре и слоупстайле
В течение отборочного цикла, продолжавшегося с июля 2024 года, в личных соревнованиях организаторы разыгрывали по 30 лицензий среди мужчин и женщин. Максимум сборные могли претендовать на четыре квоты, в то время как олимпийский рейтинг включал себе результаты как в бигейре, так и в слоупстайле.
В итоге Коцарь заняла 17-е место в отборочном рейтинге. Она единственной выполнила все необходимые условия для того, чтобы представлять Украину на Олимпийских играх и сделает это в двух видах фристайла: бигейри и слоупстайли.
Коцарь — первая в истории украинка, которая выступит на Олимпийских играх в бигейре и слоупстайле. До сих пор украинцы соревновались во фристайле преимущественно в лыжной акробатике, в 2018 также Татьяна Петрова представляла Украину в могуле.
В общей сложности это восьмая лицензия для Украины на Олимпиаду-2026 во фристайле. Еще семь лицензий украинцы завоевали в лыжной акробатике, сохраняя шансы на максимальную квоту в случае перераспределения квот.
Сборная Украины получит восьмую лицензию на Олимпийские игры-2026 в лыжной акробатике: как это возможно
Максимальные четыре квоты среди женщин в бигейре и слоупстайле получили три страны — Швейцария, Китай и Канада. В общей сложности на Олимпиаду отобрались представительницы 15 стран.
Отбор на Олимпиаду-2026 во фристайле (женщины): распределение лицензий
Четыре лицензии: Китай, Швейцария, Канада
Три лицензии: США
Две лицензии: Австралия, Франция, Япония, Новая Зеландия,
Одна лицензия: Украина, Великобритания, Германия, Италия, Австрия, Финляндия, Норвегия.
Лицензии во фристайле — неименные, то есть не закрепленные за получившей их спортсменкой.
