Олимпиада-2026. Украина получила историческую лицензию в бигейре и слоупстайле
Категория
Спорт
Дата публикации

Олимпиада
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Украина впервые в истории выступит на Олимпийских играх в бигейре и слоупстайле. Лицензию для Украины в этих видах фристайла завоевала Екатерина Коцарь.

Главные тезисы

  • Екатерина Коцарь принесла Украине историческую лицензию на Олимпиаду-2026 в бигейре и слоупстайле, став первой украинкой, представляющей страну в этих видах фристайла.
  • Украина уже имеет восьмую лицензию на Олимпиаду-2026 в лыжной акробатике, что открывает перспективы на максимальную квоту для страны.

В течение отборочного цикла, продолжавшегося с июля 2024 года, в личных соревнованиях организаторы разыгрывали по 30 лицензий среди мужчин и женщин. Максимум сборные могли претендовать на четыре квоты, в то время как олимпийский рейтинг включал себе результаты как в бигейре, так и в слоупстайле.

Единую лицензию Украине принесла лидер женской сборной Екатерина Коцарь. На этапе Кубка мира в американском Стимбоуте украинка завоевала дебютную награду сборной в бигейре, заняв второе место.

В итоге Коцарь заняла 17-е место в отборочном рейтинге. Она единственной выполнила все необходимые условия для того, чтобы представлять Украину на Олимпийских играх и сделает это в двух видах фристайла: бигейри и слоупстайли.

Коцарь — первая в истории украинка, которая выступит на Олимпийских играх в бигейре и слоупстайле. До сих пор украинцы соревновались во фристайле преимущественно в лыжной акробатике, в 2018 также Татьяна Петрова представляла Украину в могуле.

В общей сложности это восьмая лицензия для Украины на Олимпиаду-2026 во фристайле. Еще семь лицензий украинцы завоевали в лыжной акробатике, сохраняя шансы на максимальную квоту в случае перераспределения квот.

Сборная Украины получит восьмую лицензию на Олимпийские игры-2026 в лыжной акробатике: как это возможно

Максимальные четыре квоты среди женщин в бигейре и слоупстайле получили три страны — Швейцария, Китай и Канада. В общей сложности на Олимпиаду отобрались представительницы 15 стран.

Отбор на Олимпиаду-2026 во фристайле (женщины): распределение лицензий

  • Четыре лицензии: Китай, Швейцария, Канада

  • Три лицензии: США

  • Две лицензии: Австралия, Франция, Япония, Новая Зеландия,

  • Одна лицензия: Украина, Великобритания, Германия, Италия, Австрия, Финляндия, Норвегия.

Лицензии во фристайле — неименные, то есть не закрепленные за получившей их спортсменкой.

Соревнования по слоупстайлу на Олимпийских играх-2026 среди женщин пройдут 7-го (квалификация) и 9 февраля (финал), тогда как в бигейре спортсменки сразятся 14 и 16 февраля соответственно.

