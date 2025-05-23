Олимпиада-2026. Международная федерация хоккея не допустила команду России к участию
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Олимпиада-2026. Международная федерация хоккея не допустила команду России к участию

хоккей
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Источник:  Champion

Россия не будет участвовать в хоккейном турнире предстоящих Олимпийских игр 2026 года, которые будут проходить в Милане.

Главные тезисы

  • Международная федерация хоккея не допустила сборную России к участию в хоккейном турнире Олимпиады-2026 в Милане.
  • Решение было принято после переписки между IIHF и МОК из-за военных событий на украинской территории.

Хоккейную сборную России не пустили на Олимпиаду-2026

По информации источника, в Стокгольме прошел ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (IIHF). Там было принято решение, что на основе переписки между IIHF и Международным олимпийским комитетом (МОК) страна-агрессор Россия не будет участвовать в хоккейном турнире Зимней Олимпиады-2026.

Отметим, что после полномасштабного вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 г. Россия и Беларусь были отстранены от участия в турнирах IIHF до лета 2025 года. Сообщается, что место на хоккейном турнире ОИ-2026 гарантированно получит Франция как следующая по рейтингу команда.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года состоится с 11 по 22 февраля, а женские соревнования, как ожидается, пройдут с 5 по 19 февраля.

Напомним, что Украина не смогла пробиться на турнир, проиграв все три отборочных матча.

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