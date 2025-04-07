Директор Федерального бюро расследований Каш Патель поздравил пропутинского российского хоккеиста Александра Овечкина с новым достижением — избиением рекорда Уэйна Грецки по количеству заброшенных шайб в истории Национальной хоккейной лиги.

Патель сфотографировался с путинистом Овечкиным

Патель поделился несколькими фотографиями, на которых запечатлен вместе с Овечкиным, известным своей поддержкой российской агрессии в Украине.

В своем сообщении директор ФБР выразил восхищение достижением Овечкина.

Поздравляем Александра Овечкина — нового рекордсмена регулярного сезона по количеству заброшенных шайб. Уэйн Грецки — легенда игры, образец класса. Спасибо, господа, и НХЛ за то, что подарили нам лучшую игру на земле. В какое время мы живем. Чистая магия. Каш Патель Директор ФБР

В частности, показательно, на одном из фото, опубликованном Пателем, рядом с директором ФБР и российским спортсменом — сам Уэйн Грецки, имеющий украинское происхождение.

Congrats to @ovi8 — new all time regular season record holder for goals scored. @WayneGretzky — Legends of the game, total class acts. Thank you gents and @NHL for giving us the greatest game on earth. What a time to be alive…



Pure Magic 🏒🪄🥅 pic.twitter.com/q6An3VLD4W — Kash Patel (@Kash_Patel) April 6, 2025

Овечкин является известным путинистом. В 2017 году он создал движение в поддержку российского диктатора Владимира Путина под названием Putin Team. Также Овечкин ни разу не выступил против войны России в Украине.

Кстати, дедушка Уэйна жил на Брестской области, этнических украинских землях, в селе Огдемер. А бабушка родом из Тернопольщины, села Пановичи.