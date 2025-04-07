Директор Федерального бюро расследований Каш Патель поздравил пропутинского российского хоккеиста Александра Овечкина с новым достижением — избиением рекорда Уэйна Грецки по количеству заброшенных шайб в истории Национальной хоккейной лиги.
Главные тезисы
- Директор ФБР Каш Патель поздравил хоккеиста Овечкина с новым рекордом по количеству заброшенных шайб в НХЛ.
- Овечкин является известным путинистом, поддерживающим нелегитимного российского президента Владимира Путина, что вызывает споры и дискуссии в обществе.
Патель сфотографировался с путинистом Овечкиным
Патель поделился несколькими фотографиями, на которых запечатлен вместе с Овечкиным, известным своей поддержкой российской агрессии в Украине.
В своем сообщении директор ФБР выразил восхищение достижением Овечкина.
В частности, показательно, на одном из фото, опубликованном Пателем, рядом с директором ФБР и российским спортсменом — сам Уэйн Грецки, имеющий украинское происхождение.
Congrats to @ovi8 — new all time regular season record holder for goals scored. @WayneGretzky — Legends of the game, total class acts. Thank you gents and @NHL for giving us the greatest game on earth. What a time to be alive…— Kash Patel (@Kash_Patel) April 6, 2025
Pure Magic 🏒🪄🥅 pic.twitter.com/q6An3VLD4W
Овечкин является известным путинистом. В 2017 году он создал движение в поддержку российского диктатора Владимира Путина под названием Putin Team. Также Овечкин ни разу не выступил против войны России в Украине.
Кстати, дедушка Уэйна жил на Брестской области, этнических украинских землях, в селе Огдемер. А бабушка родом из Тернопольщины, села Пановичи.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-