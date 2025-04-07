Директор ФБР Патель неожиданно поздравил путиниста Овечкина с новым хоккейным рекордом
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Спорт
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Директор ФБР Патель неожиданно поздравил путиниста Овечкина с новым хоккейным рекордом

Патель
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Источник:  online.ua

Директор Федерального бюро расследований Каш Патель поздравил пропутинского российского хоккеиста Александра Овечкина с новым достижением — избиением рекорда Уэйна Грецки по количеству заброшенных шайб в истории Национальной хоккейной лиги.

Главные тезисы

  • Директор ФБР Каш Патель поздравил хоккеиста Овечкина с новым рекордом по количеству заброшенных шайб в НХЛ.
  • Овечкин является известным путинистом, поддерживающим нелегитимного российского президента Владимира Путина, что вызывает споры и дискуссии в обществе.

Патель сфотографировался с путинистом Овечкиным

Патель поделился несколькими фотографиями, на которых запечатлен вместе с Овечкиным, известным своей поддержкой российской агрессии в Украине.

В своем сообщении директор ФБР выразил восхищение достижением Овечкина.

Поздравляем Александра Овечкина — нового рекордсмена регулярного сезона по количеству заброшенных шайб. Уэйн Грецки — легенда игры, образец класса. Спасибо, господа, и НХЛ за то, что подарили нам лучшую игру на земле. В какое время мы живем. Чистая магия.

Каш Патель

Каш Патель

Директор ФБР

В частности, показательно, на одном из фото, опубликованном Пателем, рядом с директором ФБР и российским спортсменом — сам Уэйн Грецки, имеющий украинское происхождение.

Овечкин является известным путинистом. В 2017 году он создал движение в поддержку российского диктатора Владимира Путина под названием Putin Team. Также Овечкин ни разу не выступил против войны России в Украине.

Кстати, дедушка Уэйна жил на Брестской области, этнических украинских землях, в селе Огдемер. А бабушка родом из Тернопольщины, села Пановичи.

Грецки подтверждал, что общался с бабушкой на украинском языке, поскольку она была простой домохозяйкой и не знала английского, а дедушка Тони (Терентий) активно путешествовал и успел овладеть английским.

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