Директор Федерального бюро розслідувань Каш Патель привітав пропутінського російського хокеїста Олександра Овечкіна з новим досягненням — побиттям рекорду Вейна Грецкі за кількістю закинутих шайб в історії Національної хокейної ліги.

Патель сфотографувався з путіністом Овечкіним

Патель поділився кількома фотографіями, на яких зображений разом із Овечкіним, відомим своєю підтримкою російської агресії в Україні.

У своєму дописі директор ФБР висловив захоплення досягненням Овечкіна.

Вітаємо Олександра Овечкіна — нового рекордсмена регулярного сезону за кількістю закинутих шайб. Вейн Грецкі — легенда гри, взірець класу. Дякую, панове, і НХЛ за те, що подарували нам найкращу гру на землі. В який же час ми живемо. Чиста магія. Каш Патель Директор ФБР

Зокрема показово, на одному з фото, опублікованому Пателем, поруч з директором ФБР та російським спортсменом — сам Вейн Грецкі, який має українське походження.

Congrats to @ovi8 — new all time regular season record holder for goals scored. @WayneGretzky — Legends of the game, total class acts. Thank you gents and @NHL for giving us the greatest game on earth. What a time to be alive…



Pure Magic 🏒🪄🥅 pic.twitter.com/q6An3VLD4W — Kash Patel (@Kash_Patel) April 6, 2025

Овечкін є відомим путіністом. У 2017 році він створив рух на підтримку російського диктатора Володимира Путіна під назвою Putin Team. Також Овечкін жодного разу не виступив проти війни Росії в Україні.

До речі, дідусь Вейна жив на Берестейщині, етнічних українських землях, у селі Огдемер. А бабуся — родом з Тернопільщини, села Пановичі.