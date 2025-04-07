Директор Федерального бюро розслідувань Каш Патель привітав пропутінського російського хокеїста Олександра Овечкіна з новим досягненням — побиттям рекорду Вейна Грецкі за кількістю закинутих шайб в історії Національної хокейної ліги.
Головні тези:
- Директор ФБР Каш Патель висловив своє захоплення новим досягненням російського хокеїста Олександра Овечкіна.
- У зустрічі з Овечкіним також взяв участь легендарний хокеїст Вейн Грецкі, який має українське походження.
- Овечкін є відомим путіністом та активним прихильником нелегітимного президента Росії Володимира Путина.
Патель сфотографувався з путіністом Овечкіним
Патель поділився кількома фотографіями, на яких зображений разом із Овечкіним, відомим своєю підтримкою російської агресії в Україні.
У своєму дописі директор ФБР висловив захоплення досягненням Овечкіна.
Зокрема показово, на одному з фото, опублікованому Пателем, поруч з директором ФБР та російським спортсменом — сам Вейн Грецкі, який має українське походження.
Congrats to @ovi8 — new all time regular season record holder for goals scored. @WayneGretzky — Legends of the game, total class acts. Thank you gents and @NHL for giving us the greatest game on earth. What a time to be alive…— Kash Patel (@Kash_Patel) April 6, 2025
Pure Magic 🏒🪄🥅 pic.twitter.com/q6An3VLD4W
Овечкін є відомим путіністом. У 2017 році він створив рух на підтримку російського диктатора Володимира Путіна під назвою Putin Team. Також Овечкін жодного разу не виступив проти війни Росії в Україні.
До речі, дідусь Вейна жив на Берестейщині, етнічних українських землях, у селі Огдемер. А бабуся — родом з Тернопільщини, села Пановичі.
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