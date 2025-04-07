Директор ФБР Патель неочікувано привітав путініста Овечкіна з новим хокейним рекордом
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Спорт
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Директор ФБР Патель неочікувано привітав путініста Овечкіна з новим хокейним рекордом

Овечкін
Джерело:  online.ua

Директор Федерального бюро розслідувань Каш Патель привітав пропутінського російського хокеїста Олександра Овечкіна з новим досягненням — побиттям рекорду Вейна Грецкі за кількістю закинутих шайб в історії Національної хокейної ліги.

Головні тези:

  • Директор ФБР Каш Патель висловив своє захоплення новим досягненням російського хокеїста Олександра Овечкіна.
  • У зустрічі з Овечкіним також взяв участь легендарний хокеїст Вейн Грецкі, який має українське походження.
  • Овечкін є відомим путіністом та активним прихильником нелегітимного президента Росії Володимира Путина.

Патель сфотографувався з путіністом Овечкіним

Патель поділився кількома фотографіями, на яких зображений разом із Овечкіним, відомим своєю підтримкою російської агресії в Україні.

У своєму дописі директор ФБР висловив захоплення досягненням Овечкіна.

Вітаємо Олександра Овечкіна — нового рекордсмена регулярного сезону за кількістю закинутих шайб. Вейн Грецкі — легенда гри, взірець класу. Дякую, панове, і НХЛ за те, що подарували нам найкращу гру на землі. В який же час ми живемо. Чиста магія.

Каш Патель

Каш Патель

Директор ФБР

Зокрема показово, на одному з фото, опублікованому Пателем, поруч з директором ФБР та російським спортсменом — сам Вейн Грецкі, який має українське походження.

Овечкін є відомим путіністом. У 2017 році він створив рух на підтримку російського диктатора Володимира Путіна під назвою Putin Team. Також Овечкін жодного разу не виступив проти війни Росії в Україні.

До речі, дідусь Вейна жив на Берестейщині, етнічних українських землях, у селі Огдемер. А бабуся — родом з Тернопільщини, села Пановичі.

Грецкі підтверджував, що спілкувався з бабусею українською мовою, оскільки вона була простою домогосподаркою і не знала англійської, а дідусь Тоні (Терентій) активно подорожував і встиг опанувати англійську.

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