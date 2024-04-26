Хоккейная сборная Украины определилась с составом на ЧМ-2024. Кто будет играть
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Хоккейная сборная Украины определилась с составом на ЧМ-2024. Кто будет играть

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Источник:  online.ua

Тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Дмитрием Христичем определился с перечнем исполнителей на чемпионат мира 2024 года в Дивизионе IB.

Кто вошел в хоккейную сборную Украины на ЧМ-2024

В рядах "сине-желтых" в Вильнюс поедут 24 хоккеиста. Они будут конкурировать за 22 места в заявках на каждый поединок сборной.

Финальный список сборной Украины перед ЧМ-2024:

Вратари: Дьяченко ("Сокол"), Захарченко ("Днепр"), Арцатбанов ("Алберни Уолли Бульдогс")

Защитники: Мережко ("Спешская Новая Вес"), Ратушный ("Днепр"), Сисак ("Дунайварош"), Дахновский ("Кошице" U-20), Пангелов-Юлдашев ("Подгале"), Гребеник ("Кеттеря") , Андрейков ("Заглембе Сосновец"), Толстушко, Янишевский (оба — "Сокол")

Нападающие: Пересунько ("Попрад"), Трахт ("Лукко"), Денискин ("Уния Освенцим"), Лялька, Кривошапкин (оба — "Кременчуг"), Бородай, Мазур, Захаров (все — "Сокол"), Ворона ( "Уважительная Быстрица"), Садовиков ("Берани Злин"), Фадеев ("Снекпойнт Итерс"), Морозов ("Морзин-Аворья").

Что известно о чемпионате мира по хоккею

С 27 апреля по 3 мая подопечные Христича проведут пять туров в дивизионе IВ. Все матчи будут проходить на льду литовского Вильнюса.

По итогам пяти туров лучшая команда в турнирной таблице получит повышение в классе до дивизиона IA. В последний раз Украина играла в нем в сезоне-2017.

Последняя, шестая команда в таблице будет выбывать из дивизиона — и проведет следующий сезон уже в группе IIA.

Расписание матчей Украины на чемпионате мира:

  • 27 апреля. 19:30. Эстония — Украина

  • 28 апреля. 19:30. Украина — Нидерланды

  • 30 апреля. 12:30. Украина — Китай

  • 1 мая. 12:30. Украина — Испания

  • 3 мая. 19:30. Литва — Украина

В сезоне-2023 украинцы вплотную приблизились к выходу в дивизион IA: заняли второе место в группе и уступили пять очков команде Японии.

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