Хокейна збірна України визначилось зі складом на ЧС-2024. Хто гратиме
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Хокейна збірна України визначилось зі складом на ЧС-2024. Хто гратиме

хокей
Джерело:  online.ua

Тренерський штаб національної команди України на чолі з Дмитром Христичем визначився з переліком виконавців на чемпіонат світу 2024 року в Дивізіоні IB.

Хто уввійшов до хокейної збірної України на ЧС-2024

У лавах "синьо-жовтих" до Вільнюса поїдуть 24 хокеїсти. Вони конкуруватимуть за 22 місця в заявках на кожен із поєдинків збірної.

Фінальний список збірної України перед ЧС-2024:

Воротарі: Дьяченко ("Сокіл"), Захарченко ("Дніпро"), Арцатбанов ("Алберні Воллі Бульдогс")

Захисники: Мережко ("Спішска Нова Вес"), Ратушний ("Дніпро"), Сисак ("Дунайварош"), Дахновський ("Кошице" U-20), Пангелов-Юлдашев ("Подгале"), Гребеник ("Кеттеря"), Андрейків ("Заглембє Сосновєц"), Толстушко, Янішевський (обидва — "Сокіл")

Нападники: Пересунько ("Попрад"), Трахт ("Лукко"), Денискін ("Унія Освенцим"), Лялька, Кривошапкін (обидва — "Кременчук"), Бородай, Мазур, Захаров (усі — "Сокіл"), Ворона ("Поважська Бистриця"), Садовіков ("Берані Злін"), Фадєєв ("Снекпойнт Ітерс"), Морозов ("Морзін-Авор'я").

Що відомо про чемпіонат світу з хокею

З 27 квітня до 3 травня підопічні Христича проведуть п'ять турів у дивізіоні IВ. Всі матчі відбуватимуться на льоду литовського Вільнюса.

За підсумками п'яти турів найкраща команда в турнірній таблиці здобуде підвищення в класі до дивізіону IA. Востаннє Україна грала в ньому в сезоні-2017.

Остання, шоста команда в таблиці вибуватиме з дивізіону — і проведе наступний сезон вже в групі IIA.

Розклад матчів України на чемпіонаті світу:

  • 27 квітня. 19:30. Естонія — Україна

  • 28 квітня. 19:30. Україна — Нідерланди

  • 30 квітня. 12:30. Україна — Китай

  • 1 травня. 12:30. Україна — Іспанія

  • 3 травня. 19:30. Литва — Україна

У сезоні-2023 українці впритул наблизилися до виходу в дивізіон IA: посіли друге місце в групі та поступилися п'ятьма очками команді Японії.

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