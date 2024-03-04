Американський хокеїст одним ударом нокаутував чемпіона РФ — відео
Категорія
Спорт
Дата публікації

Американський хокеїст одним ударом нокаутував чемпіона РФ — відео

Хокей
Джерело:  online.ua

Американський форвард Трактора Бадді Робінсон нокаутував капітана Салават Юлаєва Григорія Паніна у рамках другого матчу серії Кубка Гагаріна.

Між американським хокеїстом та росіянином сталася бійка

У рамках другого матчу серії Кубка Гагаріна (плей-офф Континентальної хокейної ліги) Салават Юлаєв (Тольятті) приймав Трактор (Челябінськ). Під час гри виникла бійка.

Росіянин Панін спровокував Робінсона, який відреагував моментально. Він скинув рукавички і одним ударом вирубав суперника, який у сезоні-2014/15 став чемпіоном Росії.

Згодом за Паніна заступився його партнер, але також отримав кілька ударів по обличчю, а потім судді втрутилися.

Робінсон отримав отримав малий штраф за грубість і два 20-хвилинних дисциплінарних штрафи. Панін же вирушив у роздягальню для отримання медичної допомоги.

Що відомо про участь Росії в Олімпіаді-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлети вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.

МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Спортивні функціонери також заборонили росіянам і білорусам використовувати на Іграх-2024 гімни, прапори та іншу національну символіку. Не запросять до Парижа і представників урядів РФ і Білорусі.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Міжнародна федерація хокею включила РФ в Олімпійські ігри-2026
спорт
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Російським та білоруським збірним продовжили заборону на участь в турнірах з хокею
Хокей
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Російського тенісиста дискваліфікували з турніру в Дубаї через скандал — відео
Рубльов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?