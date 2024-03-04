Американський хокеїст одним ударом нокаутував чемпіона РФ — відео

Між американським хокеїстом та росіянином сталася бійка

У рамках другого матчу серії Кубка Гагаріна (плей-офф Континентальної хокейної ліги) Салават Юлаєв (Тольятті) приймав Трактор (Челябінськ). Під час гри виникла бійка.

Росіянин Панін спровокував Робінсона, який відреагував моментально. Він скинув рукавички і одним ударом вирубав суперника, який у сезоні-2014/15 став чемпіоном Росії.

Former NHL Player Buddy Robinson wires went all the way crossed in the KHL … he one punches the other teams Captain and then fights right after pic.twitter.com/YMtZj7H7vy — Missin Curfew (@MissinCurfew) March 2, 2024

Згодом за Паніна заступився його партнер, але також отримав кілька ударів по обличчю, а потім судді втрутилися.

Робінсон отримав отримав малий штраф за грубість і два 20-хвилинних дисциплінарних штрафи. Панін же вирушив у роздягальню для отримання медичної допомоги.

Що відомо про участь Росії в Олімпіаді-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлети вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.

МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Спортивні функціонери також заборонили росіянам і білорусам використовувати на Іграх-2024 гімни, прапори та іншу національну символіку. Не запросять до Парижа і представників урядів РФ і Білорусі.