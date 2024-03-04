Американский хоккеист одним ударом нокаутировал чемпиона РФ – видео

Между американским хоккеистом и россиянином произошла потасовка

В рамках второго матча серии Кубка Гагарина (плей-офф Континентальной хоккейной лиги) Салават Юлаев (Тольятти) принимал Трактор (Челябинск). Во время игры возникла потасовка.

Россиянин Панин спровоцировал моментально отреагировавшего Робинсона. Он скинул перчатки и одним ударом вырубил соперника, который в сезоне-2014/15 стал чемпионом России.

Former NHL Player Buddy Robinson wires went all the way crossed in the KHL … he one punches the other teams Captain and then fights right after pic.twitter.com/YMtZj7H7vy — Missin Curfew (@MissinCurfew) March 2, 2024

Впоследствии за Панина вступился его партнер, но получил несколько ударов по лицу, а затем судьи вмешались.

Робинсон получил малый штраф за грубость и два 20-минутных дисциплинарных штрафа. Панин отправился в раздевалку для получения медицинской помощи.

Что известно об участии России в Олимпиаде-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Белоруссия не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлеты выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Белоруссии.