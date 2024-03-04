Американский хоккеист одним ударом нокаутировал чемпиона РФ – видео

Американский форвард Трактора Бадди Робинсон нокаутировал капитана Салавата Юлаева Григория Панина в рамках второго матча серии Кубка Гагарина
Между американским хоккеистом и россиянином произошла потасовка
В рамках второго матча серии Кубка Гагарина (плей-офф Континентальной хоккейной лиги) Салават Юлаев (Тольятти) принимал Трактор (Челябинск). Во время игры возникла потасовка.
Россиянин Панин спровоцировал моментально отреагировавшего Робинсона. Он скинул перчатки и одним ударом вырубил соперника, который в сезоне-2014/15 стал чемпионом России.
Впоследствии за Панина вступился его партнер, но получил несколько ударов по лицу, а затем судьи вмешались.
Робинсон получил малый штраф за грубость и два 20-минутных дисциплинарных штрафа. Панин отправился в раздевалку для получения медицинской помощи.
Что известно об участии России в Олимпиаде-2024
Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Белоруссия не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлеты выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".
Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.
МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Белоруссии.
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