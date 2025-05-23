Олімпіада-2026. Міжнародна федерація хокею не допустила команду Росії до участі
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Олімпіада-2026. Міжнародна федерація хокею не допустила команду Росії до участі

хокей
Джерело:  Champion

Росія не братиме участі у хокейному турнірі майбутніх Олімпійських ігор 2026 року, які проходитимуть у Мілані.

Головні тези:

  • Міжнародна федерація хокею відмовила Росії участі у хокейних змаганнях Олімпіади-2026 у Мілані.
  • Рішення було прийняте після листування між IIHF та МОК через воєнні події на українській території.
  • Франція гарантовано отримала місце на турнірі як наступна за рейтингом команда.

Хокейну збірну Росії не пустили на Олімпіаду-2026

За інформацією джерела, у Стокгольмі відбувся щорічний конгрес Міжнародної федерації хокею (IIHF). Там було прийнято рішення, що на основі листування між IIHF та Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) країна-агресор Росія не братиме участі в хокейному турнірі Зимової Олімпіади-2026.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року Росія та Білорусь були відсторонені від участі в турнірах IIHF до літа 2025 року. Повідомляється, що місце на хокейному турнірі ОІ-2026 гарантовано отримає Франція як наступна за рейтингом команда.

Чоловічий хокейний турнір на Зимових Олімпійських іграх 2026 року відбудеться з 11 по 22 лютого, а жіночі змагання, як очікується, пройдуть з 5 по 19 лютого.

Нагадаємо, що Україна не змогла пробитися на турнір, програвши всі три відбіркові матчі. Суперниками "синьо-жовтих" були Латвія, яка виграла групу, Франція, яка замінить Росію, та Словенія.

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