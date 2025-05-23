Олімпіада-2026. Міжнародна федерація хокею не допустила команду Росії до участі

Росія не братиме участі у хокейному турнірі майбутніх Олімпійських ігор 2026 року, які проходитимуть у Мілані.
Головні тези:
- Міжнародна федерація хокею відмовила Росії участі у хокейних змаганнях Олімпіади-2026 у Мілані.
- Рішення було прийняте після листування між IIHF та МОК через воєнні події на українській території.
- Франція гарантовано отримала місце на турнірі як наступна за рейтингом команда.
Хокейну збірну Росії не пустили на Олімпіаду-2026
За інформацією джерела, у Стокгольмі відбувся щорічний конгрес Міжнародної федерації хокею (IIHF). Там було прийнято рішення, що на основі листування між IIHF та Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) країна-агресор Росія не братиме участі в хокейному турнірі Зимової Олімпіади-2026.
Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року Росія та Білорусь були відсторонені від участі в турнірах IIHF до літа 2025 року. Повідомляється, що місце на хокейному турнірі ОІ-2026 гарантовано отримає Франція як наступна за рейтингом команда.
Чоловічий хокейний турнір на Зимових Олімпійських іграх 2026 року відбудеться з 11 по 22 лютого, а жіночі змагання, як очікується, пройдуть з 5 по 19 лютого.
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