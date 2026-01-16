Олимпиада-2026. Украинский скелетонист Гераскевич завоевал лицензию для Украины
Категория
Спорт
Дата публикации

Олимпиада-2026. Украинский скелетонист Гераскевич завоевал лицензию для Украины

Гераскевич
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Украина будет представлена одним спортсменом в скелетоне на зимних Олимпийских играх-2026 в Кортине-д'Ампеццо — такое лицензионное наследие сборной после завершения сезона Кубка мира в этом виде спорта.

Главные тезисы

  • Гераскевич стал лидером мужской сборной Украины по скелетону и завоевал лицензию на Олимпиаду-2026.
  • Украина будет представлена одним спортсменом в скелетоне на зимних Олимпийских играх-2026 в Кортине-д'Ампеццо.

Гераскевич завоевал лицензию на Олимпиаду-2026

В течение отборочного цикла, продолжавшегося с октября 2024 года, в личных соревнованиях организаторы разыгрывали по 25 лицензий среди мужчин и женщин.

Две сборные могли претендовать на три квоты, еще шесть сборных — на две; остальные же хранили представительство из одного скелетониста или скелетонистки.

Единую лицензию Украины принес лидер мужской сборной Владислав Гераскевич. После прошедшего в Альтенберге последнего этапа Кубка мира 2025/26 он занимает 11-е место в отборочном рейтинге Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

На вторую лицензию Украины претендовал 19-летний Ярослав Лавренюк. После двух полных сезонов на уровне Кубка мира скелетонист занял 45 место отборочного рейтинга — не сумел навязать борьбу за квоту сборным Канады и США, которые замкнули перечень топ-8 сборных и последними получили представительство из нескольких скелетонистов на ОИ-2026.

Максимальные три квоты среди мужчин отошли Германии и Китаю, имеющим по три скелетона в топ-15 отборочного зачета. Сборная Великобритании с победителем трех последних сезонов Кубка мира Мэттом Вестоном — третья и получила две лицензии.

Лицензии в скелетоне — неименные, то есть не закрепленные за получившим их спортсменом.

Лидер сборной Украины Владислав Гераскевич, уже избранный флагоносцем Украины на открытии зимней Олимпиады-2026, будет проводить третьи Игры в карьере. На этом уровне он дебютировал с 12-го места в Пхенчхане-2018, а в Пекине в 2022 году стал 18-м.

Мужские соревнования по скелетону стартуют на ОИ-2026 с первых и вторых проездов 12 февраля. На следующий день мужчины проведут еще два спуска, последний из которых и определит олимпийские призеры.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинец Лавренюк завоевал бронзовую медаль ЧМ по скелетону среди юниоров
Ярослав Лавренюк
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
17-летний украинский юниор получил историческое золото на ЧМ по скелетону
Ярослав Лавренюк
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский скелетонист Гераскевич получил "золото" на этапе Кубка Европы
Гераскевич

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?