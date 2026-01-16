Олимпиада-2026. Украинский скелетонист Гераскевич завоевал лицензию для Украины

Украина будет представлена одним спортсменом в скелетоне на зимних Олимпийских играх-2026 в Кортине-д'Ампеццо — такое лицензионное наследие сборной после завершения сезона Кубка мира в этом виде спорта.
Главные тезисы
- Гераскевич стал лидером мужской сборной Украины по скелетону и завоевал лицензию на Олимпиаду-2026.
- Украина будет представлена одним спортсменом в скелетоне на зимних Олимпийских играх-2026 в Кортине-д'Ампеццо.
Гераскевич завоевал лицензию на Олимпиаду-2026
В течение отборочного цикла, продолжавшегося с октября 2024 года, в личных соревнованиях организаторы разыгрывали по 25 лицензий среди мужчин и женщин.
Две сборные могли претендовать на три квоты, еще шесть сборных — на две; остальные же хранили представительство из одного скелетониста или скелетонистки.
Единую лицензию Украины принес лидер мужской сборной Владислав Гераскевич. После прошедшего в Альтенберге последнего этапа Кубка мира 2025/26 он занимает 11-е место в отборочном рейтинге Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
Максимальные три квоты среди мужчин отошли Германии и Китаю, имеющим по три скелетона в топ-15 отборочного зачета. Сборная Великобритании с победителем трех последних сезонов Кубка мира Мэттом Вестоном — третья и получила две лицензии.
Лицензии в скелетоне — неименные, то есть не закрепленные за получившим их спортсменом.
Лидер сборной Украины Владислав Гераскевич, уже избранный флагоносцем Украины на открытии зимней Олимпиады-2026, будет проводить третьи Игры в карьере. На этом уровне он дебютировал с 12-го места в Пхенчхане-2018, а в Пекине в 2022 году стал 18-м.
Мужские соревнования по скелетону стартуют на ОИ-2026 с первых и вторых проездов 12 февраля. На следующий день мужчины проведут еще два спуска, последний из которых и определит олимпийские призеры.
