Олімпіада-2026. Український скелетоніст Гераскевич виборов ліцензію для України

Україна буде представлена одним спортсменом у скелетоні на зимових Олімпійських іграх-2026 у Кортіні-д'Ампеццо — такий ліцензійний доробок збірної після завершення сезону Кубка світу в цьому виді спорту.
Головні тези:
- Український скелетоніст Владислав Гераскевич виборов єдину ліцензію для України на Олімпіаду-2026 в скелетоні.
- Після завершення сезону Кубка світу в цьому виді спорту відбувалися особисті змагання, де розігрувалося 25 ліцензій серед чоловіків та жінок.
Гераскевич виборов ліцензію на Олімпіаду-2026
Упродовж відбіркового циклу, що тривав із жовтня 2024 року, в особистих змаганнях організатори розігрували по 25 ліцензій серед чоловіків та жінок.
Дві збірні могли претендувати одразу на три квоти, ще шість збірних — на дві; решта ж зберігала представництво з одного скелетоніста чи скелетоністки.
Єдину ліцензію України приніс лідер чоловічої збірної Владислав Гераскевич. Після останнього етапу Кубка світу 2025/26, що пройшов у Альтенберзі, він посідає 11-те місце у відбірковому рейтингу Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).
Максимальні три квоти серед чоловіків відійшли Німеччині та Китаю, що мають по три скелетоністи у топ-15 відбіркового заліку. Збірна Великої Британії з переможцем трьох останніх сезонів Кубка світу Меттом Вестоном — третя та отримала дві ліцензії.
Ліцензії у скелетоні — неіменні, тобто не закріплені за спортсменом, що їх здобув.
Лідер збірної України Владислав Гераскевич, якого вже обрали прапороносцем України на відкритті зимової Олімпіади-2026, проводитиме треті Ігри у кар'єрі. На цьому рівні він дебютував з 12-го місця у Пхьончхані-2018, а в Пекіні 2022 року став 18-м.
Чоловічі змагання зі скелетону стартують на ОІ-2026 з перших та других проїздів 12 лютого. Наступного дня чоловіки проведуть ще два спуски, останній з яких і визначить олімпійських призерів.
