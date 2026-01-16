Олімпіада-2026. Український скелетоніст Гераскевич виборов ліцензію для України

Україна буде представлена одним спортсменом у скелетоні на зимових Олімпійських іграх-2026 у Кортіні-д'Ампеццо — такий ліцензійний доробок збірної після завершення сезону Кубка світу в цьому виді спорту.

Гераскевич виборов ліцензію на Олімпіаду-2026

Упродовж відбіркового циклу, що тривав із жовтня 2024 року, в особистих змаганнях організатори розігрували по 25 ліцензій серед чоловіків та жінок.

Дві збірні могли претендувати одразу на три квоти, ще шість збірних — на дві; решта ж зберігала представництво з одного скелетоніста чи скелетоністки.

Єдину ліцензію України приніс лідер чоловічої збірної Владислав Гераскевич. Після останнього етапу Кубка світу 2025/26, що пройшов у Альтенберзі, він посідає 11-те місце у відбірковому рейтингу Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

На другу ліцензію від України претендував 19-річний Ярослав Лавренюк. Після двох повних сезонів на рівні Кубка світу скелетоніст посів 45-те місце відбіркового рейтингу — не зумів нав'язати боротьбу за квоту збірним Канади та США, які замкнули перелік топ-8 збірних та останніми здобули представництво з кількох скелетоністів на ОІ-2026. Поширити

Максимальні три квоти серед чоловіків відійшли Німеччині та Китаю, що мають по три скелетоністи у топ-15 відбіркового заліку. Збірна Великої Британії з переможцем трьох останніх сезонів Кубка світу Меттом Вестоном — третя та отримала дві ліцензії.

Ліцензії у скелетоні — неіменні, тобто не закріплені за спортсменом, що їх здобув.

Лідер збірної України Владислав Гераскевич, якого вже обрали прапороносцем України на відкритті зимової Олімпіади-2026, проводитиме треті Ігри у кар'єрі. На цьому рівні він дебютував з 12-го місця у Пхьончхані-2018, а в Пекіні 2022 року став 18-м.