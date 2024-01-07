Українець Лавренюк завоював бронзову медаль ЧС зі скелетону серед юніорів

Україна вперше в історії здобула медаль на юніорському чемпіонаті світу зі скелетону. "Бронзу" на світовій першості в Ліллегаммері виграв Ярослав Лавренюк.

Україна вперше завовала бронзу на юніорському ЧС зі скелетону

У сезоні 2023/24 українець Ярослав Лавренюк завоював три медалі – одне "срібло" та дві "бронзи" – на юнацьких змаганнях серії OMEGA і кваліфікувався на юнацьку Олімпіаду-2024. Окрім того, 16-річний скелетоніст дебютував на рівні дорослого Кубка світу, посівши 31-ше місце в Інсбруку.

Учасниками юніорського чемпіонату світу у складі збірної України стали чотири скелетоністи. Лавренюк виступив у обох категоріях – і до 20, і до 23 років.

У змаганнях скелетоністів до 20 років Лавренюк показав другий час у першому заїзді – 53.06 секунди. Результат українця у другій спробі склав 53.20 секунди і став третім серед всіх учасників.

У підсумку Лавренюка у боротьбі за "срібло" на 0.20 секунди випередив латвієць Ренарс Юмікіс. Чемпіоном світу став інший представник Латвії Давіс Валдовскіс.

Лавренюк посів третє місце та завоював першу медаль в історії України у межах юніорського ЧС. У 2023 році Ярослав став четвертим.

У змаганнях до 23 років Лавренюк став 11-м, перемогу здобув німець Лукас Давід Нідеггер. Владислав Клименко посів 20-те місце, Леонід Ткачук — 23-тє, Костянтин Дзюба — 24-те.

Чемпіонат світу зі скелетону (U20). Топ-3:

Що означає медаль Ярослава Лавренюка

Ларвенюк став першим українським медалістом в історії на юніорських чемпіонатах світу зі скелетону. Владиславу Гераскевичу, першому скелетоністу в історії України, не вдавалося виграти нагороду на цьому рівні (четверте місце у 2020 році).

Ярослав здобув четверту медаль у сезоні. Три попередніх нагороди Лавренюк виборов на юнацьких змаганнях серії OMEGA (одне "срібло" та дві "бронзи").

З 19 січня по 1 лютого у корейському Канвоні відбудуться зимові юнацькі Олімпійські ігри-2024. Лавренюк виступить у скелетоні разом з Владиславом Клименком.