Україна вперше за вісім років вийшла на чемпіонат світу з футзалу
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Україна вперше за вісім років вийшла на чемпіонат світу з футзалу

Футзал
Джерело:  Асоціація футзалу України

Збірна України з футзалу обіграла Польщу з рахунком 5:3 у 6-му турі кваліфікації чемпіонату світу-2024 з футзалу. Таким чином "синьо-жовті" проходять на чемпіонат світу, який пройде в Узбекистані у 2024 році.

Україна обіграла Польщу у кваліфікації на ЧС-2024

Українська команда випередила Польщу на одне очко у групі та поїде на чемпіонат світу з футзалу.

За цей сезон українці здобули три перемоги (двічі проти Бельгії та Сербії) та зіграли в нічию з Нідерландами. Єдина поразка українцям дісталася від польської збірної - 2:3 у вересневій грі другого туру.

Голи у вирішальному матчі забили: Абакшин, 7, Шотурма, 9, Корсун, 12, 20, Семенченко, 31. За Польщу: Канєвські, 27, 30, Рашковські, 37.

Чемпіонат світу з футзалу стане для України шостим в історії. Найкращий результат збірна показала на дебютному ЧС-1996, зайнявши 4 місце.

Що відомо про ЧС-2024 з футзалу

Чемпіонат світу-2024 відбудеться 14 вересня – 6 жовтня в Узбекистані.

На ЧС вже пройшли 5 команд: Україна, Франція, Казахстан, Португалія та Іспанія.

Ще дві перепустки на ЧС від Європи у плей-оф кваліфікації 8 та 17 квітня розіграють: Нідерланди, Польща, Хорватія, Фінляндія.

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