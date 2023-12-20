Украина впервые за восемь лет вышла на чемпионат мира по футзалу

Сборная Украины по футзалу обыграла Польшу со счетом 5:3 в 6-м туре квалификации чемпионата мира-2024 года по футзалу. Таким образом, "сине-желтые" проходят на чемпионат мира, который пройдет в Узбекистане в 2024 году.

Украина обыграла Польшу в квалификации на ЧМ-2024

Украинская команда опередила Польшу на одно очко в группе и отправится на чемпионат мира по футзалу.

За этот сезон украинцы одержали три победы (дважды против Бельгии и Сербии) и сыграли вничью с Нидерландами. Единственное поражение украинцам досталось от польской сборной – 2:3 в сентябрьской игре второго тура.

Голы в решающем матче забили: Абакшин, 7, Шотурма, 9, Корсун, 12, 20, Семенченко, 31. По Польше: Каневские, 27, 30, Рашковские, 37.

Чемпионат мира по футзалу станет для Украины шестым в истории. Лучший результат сборная показала на дебютном ЧМ-1996, заняв 4 место.

Что известно о ЧМ-2024 по футзалу

Чемпионат мира-2024 состоится 14 сентября – 6 октября в Узбекистане.

На ЧМ уже прошли пять команд: Украина, Франция, Казахстан, Португалия и Испания.

Еще два пропуска на ЧМ от Европы в плей-офф квалификации 8 и 17 апреля разыграют: Нидерланды, Польша, Хорватия, Финляндия.