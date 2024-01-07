Украинец Лавренюк завоевал бронзовую медаль ЧМ по скелетону среди юниоров
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Украинец Лавренюк завоевал бронзовую медаль ЧМ по скелетону среди юниоров

Ярослав Лавренюк
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украина впервые в истории завоевала медаль на юниорском чемпионате мира по скелетону. "Бронзу" на мировом первенстве в Лиллегаммере выиграл Ярослав Лавренюк.

Украина впервые завоевала бронзу на юниорском ЧМ по скелетону

В сезоне 2023/24 украинец Ярослав Лавренюк завоевал три медали – одно "серебро" и две "бронзы" – на юношеских соревнованиях серии OMEGA и квалифицировался на юношескую Олимпиаду-2024. Кроме того, 16-летний скелетонист дебютировал на уровне взрослого Кубка мира, заняв 31 место в Инсбруке.

Участниками юниорского чемпионата мира в составе сборной Украины стали четыре скелетона. Лавренюк выступил в обеих категориях – и до 20, и до 23 лет.

В соревнованиях скелетонистов до 20 лет Лавренюк показал второе время в первом заезде – 53:06 секунды. Результат украинца во второй попытке составил 53:20 секунды и стал третьим среди всех участников.

В итоге Лавренюка в борьбе за серебро на 0.20 секунды опередил латвиец Ренарс Юмикис. Чемпионом мира стал другой представитель Латвии Давис Валдовскис.

Лавренюк занял третье место и завоевал первую медаль в истории Украины в рамках юниорского ЧМ. В 2023 году Ярослав стал четвёртым.

В соревнованиях до 23 лет Лавренюк стал 11-м, победил немец Лукас Давид Нидеггер. Владислав Клименко занял 20-е место, Леонид Ткачук - 23-е, Константин Дзюба - 24-е.

Что значит медаль Ярослава Лавренюка

Ларвенюк стал первым украинским медалистом в истории на юниорских чемпионатах мира по скелетону. Владиславу Гераскевичу, первому скелетонисту в истории Украины, не удавалось выиграть награду на этом уровне (четвертое место в 2020 году).

Ярослав завоевал четвертую медаль в сезоне. Три предыдущих награды Лавренюк завоевал на юношеских соревнованиях серии OMEGA (одно "серебро" и две "бронзы").

С 19 января по 1 февраля в корейском Канвоне пройдут зимние юношеские Олимпийские игры-2024. Лавренюк выступит в скелетоне вместе с Владиславом Клименко.

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