Украинский пловец Романчук завоевал две награды чемпионата Европы
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Украинский пловец Романчук завоевал две награды чемпионата Европы

Национальный олимпийский комитет Украины
Михаил Романчук
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Украинский пловец Михаил Романчук завоевал две награды чемпионата Европы по плаванию.

Михаил Романчук завоевал две награды чемпионата Европы по плаванию

Уже вторую награду чемпионата Европы на короткой воде в румынском Отопене приносит сборной Украины Михаил Романчук, сообщили в НОК.

По данным комитета, в бронзу на 1500 м сегодня двукратный медалист токийской Олимпиады добавил медаль такого же сорта на 800-метровке свободным стилем с результатом 7.31,20.

Скорее украинца дистанцию преодолели только два участника: Дэниел Виффен из Ирландии (7.20,46) и француз Давид Обри (7:30.32).

Чемпионат Европы-2023 по плаванию на короткой воде.

Свободный стиль, 1500 м, мужчины

1. Дэниел Вифен (Ирландия) – 14.09,11 мин

2. Дэвид Обри (Франция) – 14:21,78

3. Михаил Романчук (Украина) – 14:22,18

"Бронза" Романчука - первая медаль Украины на текущем чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Ранее украинская команда заняла седьмое место в эстафете 4х50 м в комплексном плавании, а Владислав Бухов финишировал восьмым на дистанции 50 м свободным стилем.

Для Михаила это вторая в карьере медаль на ЧЕ на короткой воде. Свою первую награду подобных соревнований он получил в 2017 году – "золото" на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Отметим, что у Романчука есть шанс выиграть еще одну медаль нынешнего чемпионата Европы. В субботу, 9 декабря, украинец примет участие в квалификации на дистанции 800 метров вольным стилем. Финал пройдет в воскресенье, 10 декабря.

Напомним, Романчук – двукратный призер Олимпийских игр-2020 по плаванию. На Играх в Токио он завоевал "бронзу" на 800-метровке свободным стилем и "серебро" в аналогичной дисциплине на дистанции 1500 метров.

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