17-річний український скелетоніст Ярослав Лавренюк здобув першу в історії України золоту медаль на Чемпіонаті світу серед юніорів з цього виду спорту.
Головні тези:
- Ярослав Лавренюк здобув першу в історії України золоту медаль на ЧС зі скелетону серед юніорів.
- У категорії до 20 років український спортсмен випередив суперника з Латвії на 0.02 секунди.
Що відомо про історичне досягнення скелетоніста Ярослава Лавренюка
Зазначається, що у суботу, 18 січня, пройшли змагання у рамках Чемпіонату світу-2025 зі скелетону серед спортсменів у віковій категорії до 20 років.
Від україни у змаганнях приймали участь Ярослав Лавренюк, Владислав Клименко, Леонід Ткачук та Антон Ковальчук.
Зокрема, Ярославу Лавренюку вдалось досягти максимального результату і з сумарним рахунком 2:18.70 вибороти золоту медаль.
Українському спортсмену вдалось випередити суперника -латвійця Емілса Індріксонса на 0.02 сек.
Це "золото" стало першим і історії України на рівні юніорського чемпіонату світу. Зазначимо, що торік Ярослав здобув "бронзу" першості, ставши першим українським медалістом.
Ярослав Лавренюк (Україна) — 2:18.70
2. Емілс Індріксонс (Латвія) — 0.02
3. Валентино Буфф (Швейцарія) — 1.12
16. Владислав Клименко (Україна) — 1:12.84 хвилина
18. Леонід Ткачук (Україна) — 1:13.51 хвилина
19. Антон Ковальчук (Україна) — 1:13.61 хвилина
На рахунку Лавренюка є "срібло" здобуте на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2024.
Після світової першості Ярослав боротиметься за медалі чемпіонату Європи серед юніорів, який відбудеться 31 січня.
Що відомо про інші успіхи українських спортсменів-юніорів у зимових видах спорту
Збірна України U-20 виграла чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1В, перемігши Японію з рахунком 7:2.
Українська команда підвищилася до дивізіону 1А, здобувши п'ять перемог у п'яти матчах турніру.
Результативними гравцями у матчі з Японією стали Євтехов, Миронов, Гапоненко, Байда, Купріянов та Косарєв.
Молодіжка підвищилася у другий за силою дивізіон 1А, де не грала з 2012 року. Протягом двох останніх років Україна двічі зупинялася за крок від підвищення у класі, програючи у вирішальних матчах.
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