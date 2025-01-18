17-річний український юніор здобув історичне золото на ЧС зі скелетону
Категорія
Спорт
Дата публікації

17-річний український юніор здобув історичне золото на ЧС зі скелетону

Ярослав Лавренюк
Джерело:  24 канал

17-річний український скелетоніст Ярослав Лавренюк здобув першу в історії України золоту медаль на Чемпіонаті світу серед юніорів з цього виду спорту. 

Головні тези:

  • Ярослав Лавренюк здобув першу в історії України золоту медаль на ЧС зі скелетону серед юніорів.
  • У категорії до 20 років український спортсмен випередив суперника з Латвії на 0.02 секунди.

Що відомо про історичне досягнення скелетоніста Ярослава Лавренюка

Зазначається, що у суботу, 18 січня, пройшли змагання у рамках Чемпіонату світу-2025 зі скелетону серед спортсменів у віковій категорії до 20 років.

Від україни у змаганнях приймали участь Ярослав Лавренюк, Владислав Клименко, Леонід Ткачук та Антон Ковальчук.

Зокрема, Ярославу Лавренюку вдалось досягти максимального результату і з сумарним рахунком 2:18.70 вибороти золоту медаль.

Ярослав Лавренюк завоював першу в історії України золоту медаль на ЧС зі скелетону серед юніорів
Ярослав Лавренюк

Українському спортсмену вдалось випередити суперника -латвійця Емілса Індріксонса на 0.02 сек.

Це "золото" стало першим і історії України на рівні юніорського чемпіонату світу. Зазначимо, що торік Ярослав здобув "бронзу" першості, ставши першим українським медалістом.

  • Ярослав Лавренюк (Україна) — 2:18.70

  • 2. Емілс Індріксонс (Латвія) — 0.02

  • 3. Валентино Буфф (Швейцарія) — 1.12

  • 16. Владислав Клименко (Україна) — 1:12.84 хвилина

  • 18. Леонід Ткачук (Україна) — 1:13.51 хвилина

  • 19. Антон Ковальчук (Україна) — 1:13.61 хвилина

На рахунку Лавренюка є "срібло" здобуте на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2024.

Після світової першості Ярослав боротиметься за медалі чемпіонату Європи серед юніорів, який відбудеться 31 січня.

Що відомо про інші успіхи українських спортсменів-юніорів у зимових видах спорту

Збірна України U-20 виграла чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1В, перемігши Японію з рахунком 7:2.

Українська команда підвищилася до дивізіону 1А, здобувши п'ять перемог у п'яти матчах турніру.

Результативними гравцями у матчі з Японією стали Євтехов, Миронов, Гапоненко, Байда, Купріянов та Косарєв.

Молодіжка підвищилася у другий за силою дивізіон 1А, де не грала з 2012 року. Протягом двох останніх років Україна двічі зупинялася за крок від підвищення у класі, програючи у вирішальних матчах.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український легкоатлет Цвєтов завоював друге золото на Паралімпіаді-2024
Ігор Цвєтов
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Паралімпіада-2024. Тенісист Дідух виборов «золото» для України
Дідух
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Шевченко привіз в Україну "Золотий м'яч". Для чого він це зробив
Андрій Шевченко і його Золотий м'яч

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?