17-річний український скелетоніст Ярослав Лавренюк здобув першу в історії України золоту медаль на Чемпіонаті світу серед юніорів з цього виду спорту.

Що відомо про історичне досягнення скелетоніста Ярослава Лавренюка

Зазначається, що у суботу, 18 січня, пройшли змагання у рамках Чемпіонату світу-2025 зі скелетону серед спортсменів у віковій категорії до 20 років.

Від україни у змаганнях приймали участь Ярослав Лавренюк, Владислав Клименко, Леонід Ткачук та Антон Ковальчук.

Зокрема, Ярославу Лавренюку вдалось досягти максимального результату і з сумарним рахунком 2:18.70 вибороти золоту медаль.

Ярослав Лавренюк

Українському спортсмену вдалось випередити суперника -латвійця Емілса Індріксонса на 0.02 сек.

Це "золото" стало першим і історії України на рівні юніорського чемпіонату світу. Зазначимо, що торік Ярослав здобув "бронзу" першості, ставши першим українським медалістом.

Ярослав Лавренюк (Україна) — 2:18.70

2. Емілс Індріксонс (Латвія) — 0.02

3. Валентино Буфф (Швейцарія) — 1.12

16. Владислав Клименко (Україна) — 1:12.84 хвилина

18. Леонід Ткачук (Україна) — 1:13.51 хвилина

19. Антон Ковальчук (Україна) — 1:13.61 хвилина

На рахунку Лавренюка є "срібло" здобуте на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2024.

Після світової першості Ярослав боротиметься за медалі чемпіонату Європи серед юніорів, який відбудеться 31 січня.

Що відомо про інші успіхи українських спортсменів-юніорів у зимових видах спорту

Збірна України U-20 виграла чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1В, перемігши Японію з рахунком 7:2.

Українська команда підвищилася до дивізіону 1А, здобувши п'ять перемог у п'яти матчах турніру.

Результативними гравцями у матчі з Японією стали Євтехов, Миронов, Гапоненко, Байда, Купріянов та Косарєв.