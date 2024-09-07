Паралімпіада-2024. Тенісист Дідух виборов «золото» для України

Український спортсмен Віктор Дідух 7 вересня став чемпіоном Паралімпіади-2024 у настільному тенісі. На змаганнях в Парижі він обіграв представника Китаю Шуай Жао.

Дідух виборов «золото» для України

За підсумками перших двох сетів рахунок був нічийним. Дідух вирвався вперед після третього сету.

Шуай Жао пройшов у фінал, вибивши іншого українця ― Максима Ніколенка.

Китайський спортсмен узяв підряд три очки, щоб перевести гру у п’ятий сет. Проте йому не вдалось обіграти українця.

В останньому сеті Дідух переміг з рахунком 11:9. Він здобув золоту медаль для України, яка для нього стала четвертою на Паралімпійських іграх.

Легкоатлет Ігор Цвєтов виборов “золото” для України

Результати України на Паралімпіаді

Десятий змагальний день 7 вересня розпочався з хороших новин: золотих медалей тенісиста Дідуха та легкоатлета Ігоря Цвєтова.

Марина Литовченко зіграє у фіналі з настільного тенісу. Вона обіграла румунку Камелію Чіпріан.

Микола Синюк зайняв третє місце у змаганнях з веслування на байдарках у класі KL2. Цю перемогу він вирвав на останніх секундах, бо майже увесь час був четвертим.

Синюк приніс Україні першу нагороду за веслування на байдарках і каное у Парижі.

«Бронза» стала другою медаллю для Синюка на Паралімпійських іграх, у 2020 році він завоював «Срібло».