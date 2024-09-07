Паралімпіада-2024. Тенісист Дідух виборов «золото» для України
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Паралімпіада-2024. Тенісист Дідух виборов «золото» для України

Дідух

Український спортсмен Віктор Дідух 7 вересня став чемпіоном Паралімпіади-2024 у настільному тенісі. На змаганнях в Парижі він обіграв представника Китаю Шуай Жао.

Головні тези:

  • Віктор Дідух став чемпіоном Паралімпіади-2024, перемігши в фіналі представника Китаю.
  • Україна отримала 18 перемог на Паралімпіаді-2024.
  • Микола Синюк приніс Україні першу нагороду за веслування на байдарках у класі KL2 на цих іграх
  • Марина Литовченко також здобула перемогу на турнірі, обігравши румунську суперницю у фіналі.
  • За підсумками Україна здобула 70 золотих медалей у загальному заліку і посідає сьому позицію.

Дідух виборов «золото» для України 

За підсумками перших двох сетів рахунок був нічийним. Дідух вирвався вперед після третього сету.

Шуай Жао пройшов у фінал, вибивши іншого українця ―  Максима Ніколенка.

Китайський спортсмен узяв підряд три очки, щоб перевести гру у п’ятий сет. Проте йому не вдалось обіграти українця.

В останньому сеті Дідух переміг з рахунком 11:9. Він здобув золоту медаль для України, яка для нього стала четвертою на Паралімпійських іграх.

Легкоатлет Ігор Цвєтов виборов “золото” для України

Результати України на Паралімпіаді

Десятий змагальний день 7 вересня розпочався з хороших новин: золотих медалей тенісиста Дідуха та легкоатлета Ігоря Цвєтова.    

Марина Литовченко зіграє у фіналі з настільного тенісу. Вона обіграла румунку Камелію Чіпріан.

Микола Синюк зайняв третє місце у змаганнях з веслування на байдарках у класі KL2. Цю перемогу він вирвав на останніх секундах, бо майже увесь час був четвертим.

Синюк приніс Україні першу нагороду за веслування на байдарках і каное у Парижі.

«Бронза» стала другою медаллю для Синюка на Паралімпійських іграх, у 2020 році він завоював «Срібло». 

Українські спортсмени здобули у Парижі 18 перемог, а загальна кількість медалей складає 70. У медальному заліку Україна займає сьомий рядок.

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