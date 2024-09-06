Паралімпіада-2024. Українка Федота-Ісаєва стала бронзовою призеркою у фехтуванні на шпагах
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Паралімпіада-2024. Українка Федота-Ісаєва стала бронзовою призеркою у фехтуванні на шпагах

Федота-Ісаєва
Джерело:  Суспільне. Спорт

Українська спортсменка Олена Федота-Ісаєва принесла Україні другу нагороду з фехтування на кріслах колісних на шпагах у категорії В на Паралімпіаді-2024. У матчі за "бронзу" 9 вересня спортсменка розгромила представницю Гонконгу Тун Нга Тін з рахунком 15:6.

Головні тези:

  • Олена Федота-Ісаєва принесла Україні другу нагороду з фехтування на кріслах колісних на Паралімпіаді-2024.
  • Федота-Ісаєва є досвідченою спортсменкою з численними досягненнями в фехтуванні.
  • У спортсменки виняткова колекція нагород на світових та європейських чемпіонатах у фехтуванні.
  • Українська команда фехтувальниць на Паралімпіаді-2024 виступить у командних змаганнях.

Федота-Ісаєва виборола бронзу на Паралімпіаді-2024

Це 65-та медаль України на Паралімпіаді-2024 у Парижі.

Для 38-річної Федоти-Ісаєвої Паралімпіада-2024 стала другою у кар'єрі. Українка дебютувала у Токіо-2020, де здобула дві срібні нагороди: в одиночному турнірі на шпагах та командній шаблі.

У Парижі-2024 Федота-Ісаєва принесла Україні першу медаль у фехтуванні на кріслах колісних: перемогла у "бронзовому" фіналі на шаблі представницю Китаю Ао Ланжу (15:3). Однак у чвертьфіналі змагань в одиночній шпазі зазнала поразки та вимушена була пробиватись до матчу за "бронзу" через втішні поєдинки.

У першій втішній сутичці українка здобула перемогу над американкою Еллен Геддес (15:4), а у наступному матчі вибила японку Анрі Сакурай (15:7). У півфіналі втішних сутичок напружена боротьба продовжувалась до останніх хвилин, але Федота-Ісаєва змогла здолати китаянку Ао Ланджу з рахунком 15:13.

У "бронзовому" фіналі українка зустрілась з дебютанткою Паралімпійських ігор Тун Нга Тін. Олена першою пропустила укол, однак одразу відіграла очко та заволоділа перевагою. У підсумку Федота-Ісаєва розгромила представницю Гонконгу 15:6.

Федота-Ісаєва на Паралімпіаді

Паралімпіада-2024. Фехтування на кріслах колісних (жінки, шпага, категорія В) — матч за "бронзу"

Олена Федота-Ісаєва (Україна, 9) — Тун Нга Тін (Гонконг, 5), 15:6

На Паралімпіаді-2024 у Парижі Федота-Ісаєва виступить ще у командних змаганнях з фехтування на шпагах. Українські фехтувальниці проведуть матч проти Італії у суботу, 7 вересня.

Олена Федота-Ісаєва: що відомо

38-річна фехтувальниця на кріслах колісних є представницею Харківщини. Срібна призерка Паралімпіади-2020 з фехтування на шаблях у категорії В, а також срібна призерка командних змагань на шпагах.

Тричі срібна призерка та бронзова медалістка світової першості (2019, 2021, 2023).

Двічі переможниця, срібна та бронзова призерка чемпіонату Європи-2022.

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