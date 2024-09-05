Паралімпіада-2024. Павло Баль здобув першу в історії України «бронзу» в гендбайку

Україна вперше у своїй історії отримала медаль на Паралімпійських іграх з гендбайку. Львівський спортсмен Павло Баль здобув «бронзу», подолавши шосейну гонку за 1:37:03 години.

Баль отримав «бронзу» з гендбайку на Паралімпіаді-2024

Український спортсмен пройшов перший відрізок дистанції у 14,2 км за 24:20 хвилини. Це був третій результат.

На третьому відрізку дистанції в 42,6 км Баль опустився на четверте місце, проте все ж зміг повернутись у трійку лідерів.

На подолання усієї дистанції спортсмену від України знадобилось трішки більш як година 37 хвилин.

Український паравелосипедист лише на 53 секунди перегнав португальця Луїса Кошту.

Трійка лідерів з генбайку на Паралімпіаді-2024 виглядає так:

Лідер Мітч Валізе з Нідерландів, який здолав дистанцію за 1:33:12 години. На другому місці француз Луї Верно з результатом у 1:34:27 години. Замикає трійку лідерів Павло Баль. Його результат — 1:37:03 години.

Баль вперше виступав на літніх Паралімпійських іграх. У 2022 він брав участь у зимовій Паралімпіаді, де спробував свої сили у біатлоні й лижних перегонах, проте не здобув медалей.

Паралімпійські ігри-2024: успіхи України

Дзюдоїстка Анжела Гаврисюк 5 вересня отримала бронзу у класі J1. Вона зайняла третє місце у вазі до 57 кг.

Україна має 56 медалей на Паралімпіаді-2024. З них 15 золотих, 18 срібних та 23 бронзових.

Найбільше медалей принесли плавці — 32 штуки. З них сім «золота», 12 «срібла» та 13 «бронз».

Команда України знаходиться на шостому рядку у загальному рейтингу Паралімпійських ігор у Парижі.

Найбільше медалей завоювали спортсмени з Китаю. За даними на вечір 5 вересня, у їхній скарбничці 149 медалей.