Паралімпіада-2024. Павло Баль здобув першу в історії України «бронзу» в гендбайку

Україна вперше у своїй історії отримала медаль на Паралімпійських іграх з гендбайку. Львівський спортсмен Павло Баль здобув «бронзу», подолавши шосейну гонку за 1:37:03 години.
Головні тези:
- Павло Баль став першим українським спортсменом, який здобув медаль з гендбайку на Паралімпіаді-2024.
- На Паралімпіаді-2024 Україна також отримала бронзу з дзюдо від Анжели Гаврисюк.
- Команда України на Паралімпіаді-2024 має загалом 56 медалей, включаючи 15 золотих, 18 срібних та 23 бронзових.
- Українські плавці стали найбільш успішною групою спортсменів, які принесли команді медалі на Паралімпіаді.
- Наразі Україна знаходиться на шостому місці в загальному рейтингу Паралімпійських ігор у Парижі.
Баль отримав «бронзу» з гендбайку на Паралімпіаді-2024
Український спортсмен пройшов перший відрізок дистанції у 14,2 км за 24:20 хвилини. Це був третій результат.
На третьому відрізку дистанції в 42,6 км Баль опустився на четверте місце, проте все ж зміг повернутись у трійку лідерів.
На подолання усієї дистанції спортсмену від України знадобилось трішки більш як година 37 хвилин.
Український паравелосипедист лише на 53 секунди перегнав португальця Луїса Кошту.
Трійка лідерів з генбайку на Паралімпіаді-2024 виглядає так:
Лідер Мітч Валізе з Нідерландів, який здолав дистанцію за 1:33:12 години.
На другому місці француз Луї Верно з результатом у 1:34:27 години.
Замикає трійку лідерів Павло Баль. Його результат — 1:37:03 години.
Баль вперше виступав на літніх Паралімпійських іграх. У 2022 він брав участь у зимовій Паралімпіаді, де спробував свої сили у біатлоні й лижних перегонах, проте не здобув медалей.
Паралімпійські ігри-2024: успіхи України
Дзюдоїстка Анжела Гаврисюк 5 вересня отримала бронзу у класі J1. Вона зайняла третє місце у вазі до 57 кг.
Україна має 56 медалей на Паралімпіаді-2024. З них 15 золотих, 18 срібних та 23 бронзових.
Найбільше медалей принесли плавці — 32 штуки. З них сім «золота», 12 «срібла» та 13 «бронз».
Команда України знаходиться на шостому рядку у загальному рейтингу Паралімпійських ігор у Парижі.
Найбільше медалей завоювали спортсмени з Китаю. За даними на вечір 5 вересня, у їхній скарбничці 149 медалей.
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