Українська атлетка Марія Помазан здобула золоту медаль на Паралімпіаді-2024 у Парижі
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українська атлетка Марія Помазан здобула золоту медаль на Паралімпіаді-2024 у Парижі

Марія Помазан
Джерело:  Міжнародний олімпійський комітет

Українська атлетка Марія Помазан стала золотою призеркою  Паралімпіади-2024 у Парижі, перемігши у змаганнях зі штовхання ядра серед жінок. 

Головні тези:

  • Марія Помазан стала триразовою паралімпійською чемпіонкою у штовханні ядра.
  • Український плавець Ярослав Денисенко дебютував на Паралімпійських іграх цього року та здобув перше місце у змаганнях на 100 метрів вільним стилем.
  • Українська збірна з плавання стала чемпіоном Паралімпійських ігор-2024 у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем.
  • У четвертий день змагань на Паралімпійських іграх-2024 Україна здобула вісім медалей, включаючи два золоти, одне срібло та п'ять бронзових.
  • Золотим призером у штовханні ядра серед жінок на Паралімпіаді-2024 у Парижі стала українська атлетка Марія Помазан.

Що відомо про історичне досягнення Помазан

Зазначається, що ця золота медаль зробила Помазан триразовою паралімпійською чемпіонкою у штовханні ядра.

У своїх кар’єрі атлетка виборола 5 нагород за результатами виступів на Паралімпійських іграх.

Помазан у фіналі штовхнула ядро на 12.75 м, що стало найкращим результатом у сезоні.

Її суперниця — спортсменка з Китаю Ван Юнь змогла штовхнути ядро лише 11.94 м.

У колекції нагород Помазан тепер золоті медалі в штовханні ядра з Лондона (2012), Токіо (2021) та Парижа.

Що відомо про успіхи українських паралімпійців у Парижі

Збірна України з плавання перемогла у змішаній естафеті. Ця медаль стала третім українським “золотом” на Паралімпіаді-2024 у Парижі.

Збірна України з плавання стала чемпіоном Паралімпійських ігор-2024 у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем. У фінальному запливу українці вирвали золоту нагороду на останньому етапі.

Український плавець Ярослав Денисенко здобув перше місце, здолавши 100-метрівку вільним стилем у класі S12 за 53.11 секунди. На другому місці опинився теж спортсмен з України — Максим Веракса.

Спортсмен дебютував на Паралімпійських іграх цього року. Він приніс Україні десяте «золото» на цьому турнірі.

У четвертий день змагань на Паралімпійських іграх-2024 Україна здобула ще вісім медалей. З них два золота, одну срібну нагороду та ще пʼять бронзових.

Золоті медалі в Оксани Зубковської та Михайла Сербіна. Срібло виборов Роман Полянський. Бронзові призери — Євгеній Богодайко, Артем Колінько, Данило Чуфаров, Данило Семенихін, Анна Гонтар.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Паралімпіада-2024. Розклад змагань українських спортсменів 4 вересня
Паралімпіада-2024
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Паралімпіада-2024. Плавець Денисенко виборов десяте «золото» для України
Ярослав Денисенко
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Паралімпіада-2024. Збірна України з плавання перемогла у змішаній естафеті
Українські плавці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?