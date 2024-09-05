Українська атлетка Марія Помазан стала золотою призеркою Паралімпіади-2024 у Парижі, перемігши у змаганнях зі штовхання ядра серед жінок.

Що відомо про історичне досягнення Помазан

Зазначається, що ця золота медаль зробила Помазан триразовою паралімпійською чемпіонкою у штовханні ядра.

У своїх кар’єрі атлетка виборола 5 нагород за результатами виступів на Паралімпійських іграх.

Помазан у фіналі штовхнула ядро на 12.75 м, що стало найкращим результатом у сезоні.

Її суперниця — спортсменка з Китаю Ван Юнь змогла штовхнути ядро лише 11.94 м.

У колекції нагород Помазан тепер золоті медалі в штовханні ядра з Лондона (2012), Токіо (2021) та Парижа.

Що відомо про успіхи українських паралімпійців у Парижі

Збірна України з плавання перемогла у змішаній естафеті. Ця медаль стала третім українським “золотом” на Паралімпіаді-2024 у Парижі.

Збірна України з плавання стала чемпіоном Паралімпійських ігор-2024 у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем. У фінальному запливу українці вирвали золоту нагороду на останньому етапі.

Український плавець Ярослав Денисенко здобув перше місце, здолавши 100-метрівку вільним стилем у класі S12 за 53.11 секунди. На другому місці опинився теж спортсмен з України — Максим Веракса.

Спортсмен дебютував на Паралімпійських іграх цього року. Він приніс Україні десяте «золото» на цьому турнірі.

У четвертий день змагань на Паралімпійських іграх-2024 Україна здобула ще вісім медалей. З них два золота, одну срібну нагороду та ще пʼять бронзових.

Золоті медалі в Оксани Зубковської та Михайла Сербіна. Срібло виборов Роман Полянський. Бронзові призери — Євгеній Богодайко, Артем Колінько, Данило Чуфаров, Данило Семенихін, Анна Гонтар.