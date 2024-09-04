Паралімпіада-2024. Розклад змагань українських спортсменів 4 вересня

Сьомий змагальний день на Паралімпійських іграх 2024 буде для українців напруженим та цікавим, адже 4 вересня буде розіграно 75 комплектів у 10 видах спорту.

Коли будуть виступати українські спортсмени 4 вересня

Що важливо розуміти, загалом у сьомий змагальний день свої вміння у Парижі продемонструють 33 спортсмени та чотири команди з України, а саме:

10:30. Плавання — чоловіки, 100 м вільний стиль, клас S12. Максим Веракса, Ілля Яременко, Ярослав Денисенко

10:30. Стрільба — змішаний розряд, 50 м пістолет, клас SH1. Олексій Денисюк

10:34. Стрільба з лука — чоловіки, олімпійський лук. Руслан Цимбалюк (1/16 фіналу)

10:37. Плавання — жінки, 100 м вільний стиль, клас S12. Ганна Стеценко

10:40. Фехтування на кріслах колісних — чоловіки, рапіра, категорія В. Олег Науменко, Дмитро Серьоженко (старт з 1/8 фіналу)

10:45 Плавання — чоловіки, 200 м комплексне плавання, клас SM14. Дмитро Ванзенко, Василь Крайнік

11:00. Настільний теніс — жінки, особистий розряд, клас WS6. Марина Литовченко (чвертьфінал)

11:10. Фехтування на кріслах колісних — жінки, рапіра, категорія В. Надія Дьолог (старт з 1/8 фіналу)

11:30. Боча — змішані пари, клас BC4. Україна — Канада (чвертьфінал)

11:40. Фехтування на кріслах колісних — чоловіки, рапіра, категорія А. Андрій Демчук (старт з 1/8 фіналу)

11:47. Плавання — жінки, 50 м брас, клас SB3. Марина Вербова

11:57. Плавання — чоловіки, 50 м вільний стиль, клас S7. Євгеній Богодайко, Андрій Трусов, Юрій Шенгур

12:04. Плавання — жінки, 100 м вільний стиль, клас S7. Вероніка Коржова

12:10. 🏃‍♂️ Легка атлетика — чоловіки, 400 м, клас Т37. Ярослав Окапінський, Микола Райський

12:10. Фехтування на кріслах колісних — жінки, рапіра, категорія А. Наталія Морквич (старт з 1/8 фіналу)

12:47. Легка атлетика — жінки, штовхання ядра, клас F46. Марія Шпатківська

13:00. Волейбол сидячи — чоловіки. Україна — Франція (матч за 7 місце)

13:07. Стрільба з лука — чоловіки, олімпійський лук. Василь Наумчук (1/8 фіналу)

13:30. Стрільба — змішаний розряд, 50 м гвинтівка, клас SH2. Віталій Плакущий, Василь Ковальчук

14:00. Настільний теніс — чоловіки, особистий розряд, клас WS5. Іван Май (чвертьфінал)

14:30. Голбол — чоловіки. Україна — Бразилія (півфінал)

14:51. Велошосе — чоловіки, роздільна гонка, клас С5. Єгор Дементьєв

15:57. Велошосе — чоловіки, роздільна гонка, клас Н5. Павло Баль

19:00. Настільний теніс — чоловіки, особистий розряд, клас МS8. Віктор Дідух (чвертьфінал)

20:00. Настільний теніс — чоловіки, особистий розряд, клас МS8. Максим Ніколенко (чвертьфінал)

20:00. Легка атлетика — жінки, штовхання ядра, клас F32. Анастасія Москаленко

20:33. Легка атлетика — жінки, 100 м, клас Т12. Оксана Ботурчук

20:58. Плавання — змішана естафета 4х100 м вільним стилем, 49 балів

22:45. Легка атлетика — жінки, 100 м, клас Т37. Наталія Кобзар.