Українські плавці Шенгур і Трусов вибороли золото та срібло на Паралімпіаді-2024

3 вересня на Паралімпіаді у Парижі знову лунає український гімн, адже українець-дебютант Юрій Шенгур здобув золото на дистанції 100 м на спині, клас S7, а Андрій Трусов завоював срібло.

Українські плавці показали найкращі результати на Паралімпіаді-2024

Варто звернути увагу на те, що на Паралімпіаді на дистанції 100 метрів на спині Україну за медалі боролися троє українців:

24-річний Андрій Трусов,

30-річний Євгеній Богодайко,

21-річний Юрій Шенгур.

Кожен з них вже брав участь у запливах у Парижі-2024. Трусов напередодні вже встиг вибороти два "срібла", Богодайко здобув дві "бронзи".

А Шенгур, який вперше виступав на змаганнях такого рівня, досі не здобував медалей.

Шенгур кваліфікувався у фінал з першого місця, показавши результат 1.09.32 хвилини. Трусов став четвертим у відборі, а Богодайко у загальному заліку посів сьоме місце.

У вирішальному запливі Юрій не зміг покращити свій результат — фінішував за 1:09.51 хвилину, однак цього вистачило, щоб завоювати дебютне "золото" Паралімпійських ігор. Натомість Трусов покращив час на понад 4 секунди та виборов "срібло". На перших 50-метрах у фіналі Богодайко йшов третім, але не зміг втримати позицію та став шостим у заліку. Поширити

Паралімпіада-2024. Плавання, 100 м на спині, чоловіки (клас S7)

Юрій Шенгур (Україна) — 1:09.51 хвилини Андрій Трусов (Україна) — 1:10.42 Федеріко Бічеллі (Італія) — 1:12.23

Українська збірна увірвалася до першої десятки країн у медальному заліку на Паралімпіаді-2024

Зазначається, що у загальному медальному заліку українські паралімпійці вивели Україну на 5 місце.

Станом на 3 вересня вони поступаються лише спортсменам з Китаю, які завоювали 87 медалей, Великій Британії (54), США (42) та Бразилії (38).

У медальному заліку лідирує Китай (43–30–14), до топ-5 також входять: Велика Британія (29–15–10), США (13–19–10), Бразилія (12–8–18), Франція (11–10–13).