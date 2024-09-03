Українські плавці Шенгур і Трусов вибороли золото та срібло на Паралімпіаді-2024
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Українські плавці Шенгур і Трусов вибороли золото та срібло на Паралімпіаді-2024

Шенгур та Трусов
Джерело:  online.ua

3 вересня на Паралімпіаді у Парижі знову лунає український гімн, адже українець-дебютант Юрій Шенгур здобув золото на дистанції 100 м на спині, клас S7, а Андрій Трусов завоював срібло.

Головні тези:

  • Українські плавці Шенгур і Трусов вразили своїми досягненнями на Паралімпіаді-2024 у Парижі.
  • Юрій Шенгур вперше виступав на змаганнях такого рівня та одразу здобув золото.
  • Андрій Трусов виборов срібну медаль, покращивши свій результат на понад 4 секунди.

Українські плавці показали найкращі результати на Паралімпіаді-2024

Варто звернути увагу на те, що на Паралімпіаді на дистанції 100 метрів на спині Україну за медалі боролися троє українців:

  • 24-річний Андрій Трусов,

  • 30-річний Євгеній Богодайко,

  • 21-річний Юрій Шенгур.

Кожен з них вже брав участь у запливах у Парижі-2024. Трусов напередодні вже встиг вибороти два "срібла", Богодайко здобув дві "бронзи".

А Шенгур, який вперше виступав на змаганнях такого рівня, досі не здобував медалей.

Шенгур кваліфікувався у фінал з першого місця, показавши результат 1.09.32 хвилини. Трусов став четвертим у відборі, а Богодайко у загальному заліку посів сьоме місце.

У вирішальному запливі Юрій не зміг покращити свій результат — фінішував за 1:09.51 хвилину, однак цього вистачило, щоб завоювати дебютне "золото" Паралімпійських ігор. Натомість Трусов покращив час на понад 4 секунди та виборов "срібло". На перших 50-метрах у фіналі Богодайко йшов третім, але не зміг втримати позицію та став шостим у заліку.

Паралімпіада-2024. Плавання, 100 м на спині, чоловіки (клас S7)

  1. Юрій Шенгур (Україна) — 1:09.51 хвилини

  2. Андрій Трусов (Україна) — 1:10.42

  3. Федеріко Бічеллі (Італія) — 1:12.23

Українська збірна увірвалася до першої десятки країн у медальному заліку на Паралімпіаді-2024

Зазначається, що у загальному медальному заліку українські паралімпійці вивели Україну на 5 місце.

Станом на 3 вересня вони поступаються лише спортсменам з Китаю, які завоювали 87 медалей, Великій Британії (54), США (42) та Бразилії (38).

У медальному заліку лідирує Китай (43–30–14), до топ-5 також входять: Велика Британія (29–15–10), США (13–19–10), Бразилія (12–8–18), Франція (11–10–13).

За 2 вересня Україна на Паралімпіаді завоювала 8 нагород, серед яких — дві золоті, дві срібні та чотири бронзових.

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