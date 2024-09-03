Українські плавці Шенгур і Трусов вибороли золото та срібло на Паралімпіаді-2024

3 вересня на Паралімпіаді у Парижі знову лунає український гімн, адже українець-дебютант Юрій Шенгур здобув золото на дистанції 100 м на спині, клас S7, а Андрій Трусов завоював срібло.
Головні тези:
- Українські плавці Шенгур і Трусов вразили своїми досягненнями на Паралімпіаді-2024 у Парижі.
- Юрій Шенгур вперше виступав на змаганнях такого рівня та одразу здобув золото.
- Андрій Трусов виборов срібну медаль, покращивши свій результат на понад 4 секунди.
Українські плавці показали найкращі результати на Паралімпіаді-2024
Варто звернути увагу на те, що на Паралімпіаді на дистанції 100 метрів на спині Україну за медалі боролися троє українців:
24-річний Андрій Трусов,
30-річний Євгеній Богодайко,
21-річний Юрій Шенгур.
Кожен з них вже брав участь у запливах у Парижі-2024. Трусов напередодні вже встиг вибороти два "срібла", Богодайко здобув дві "бронзи".
А Шенгур, який вперше виступав на змаганнях такого рівня, досі не здобував медалей.
Шенгур кваліфікувався у фінал з першого місця, показавши результат 1.09.32 хвилини. Трусов став четвертим у відборі, а Богодайко у загальному заліку посів сьоме місце.
Паралімпіада-2024. Плавання, 100 м на спині, чоловіки (клас S7)
Юрій Шенгур (Україна) — 1:09.51 хвилини
Андрій Трусов (Україна) — 1:10.42
Федеріко Бічеллі (Італія) — 1:12.23
Українська збірна увірвалася до першої десятки країн у медальному заліку на Паралімпіаді-2024
Зазначається, що у загальному медальному заліку українські паралімпійці вивели Україну на 5 місце.
Станом на 3 вересня вони поступаються лише спортсменам з Китаю, які завоювали 87 медалей, Великій Британії (54), США (42) та Бразилії (38).
У медальному заліку лідирує Китай (43–30–14), до топ-5 також входять: Велика Британія (29–15–10), США (13–19–10), Бразилія (12–8–18), Франція (11–10–13).
За 2 вересня Україна на Паралімпіаді завоювала 8 нагород, серед яких — дві золоті, дві срібні та чотири бронзових.
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