Паралімпіада-2024. Українські спортсмени змагатимуться за медалі у 17 видах спорту

На Паралімпійських іграх-2024 у Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів: 96 чоловіків та 44 жінки. Заявка України збільшилась на 27 спортсменів у порівнянні з попередньою.
Головні тези:
- Україна представлена на Паралімпіаді-2024 у Парижі 140 спортсменами в 17 видах спорту.
- Збірна змагатиметься в рекордній кількості видів спорту, включаючи боччу та гендбайк.
- До складу команди України вперше увійшли ветерани війни, які візьмуть участь у волейболі сидячи.
- Українські спортсмени мають шанс виступити вперше у боччі на Паралімпіаді-2024 та показати високий рівень.
- Участь України в Паралімпійських іграх буде важливим етапом для розвитку паралімпійського спорту в Україні.
Збірна України на Паралімпіаді-2024 змагатиметься у рекордній кількості видів спорту
Про це на пресконференції перед стартом Паралімпіади-2024 оголосив президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич.
Зі 140 паралімпійців, що увійшли до заявки, 101 має ураження опорно-рухового апарату, 30 — порушення зору та дев'ять — порушення розумово-фізичного розвитку. Понад 23% членів збірної — дебютанти Паралімпійських ігор. Спортсмени представляють 20 регіонів України та місто Київ.
На Паралімпіаді-2024 українці будуть змагатися у 17 з 22 видах спорту — це рекорд в паралімпійській історії України.
Вперше за вісім років на Ігри поїхала збірна України з волейболу сидячи, до складу якої увійшли два ветерани повномасштабної російсько-української війни. Також дебютними для українських спортсменів стануть змагання у таких видах спорту, як бочча та гендбайк.
Бочча — паралімпійський вид спорту, близький до боулінгу та петанку. На думку президента Національного паралімпійського комітету, здобути медалі у новій дисципліні буде важко, проте змагання з цього виду показують, наскільки далеко зайшов паралімпійський спорт.
Бочча — дебютний вид спорту, в якому ми йшли 16 років розвитку [до Паралімпіади]. Навряд ми доб'ємося нагород у цьому виді спорту — ми лише почали, і це дуже важко. Але цей вид — це ідентифікатор паралімпійського спорту, бо людина інколи змагається, не рухаючи ані ногами, ані руками. Практично нерухома людина може змагатися в боччі. Від нас виступатимуть два спортсмени.
Паралімпійські ігри-2024 відбудуться у столиці Франції з 28 серпня по 8 вересня.
Представництво зі 140 спортсменів Україна мала й на літній Олімпіаді-2024, де здобули 12 медалей: три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові. У підсумку збірна посіла 22-ге місце у загальному медальному заліку.
Що відомо про участь України в Паралімпійських іграх-2024
Сумарно у НКСІУ очікують на участь 207 паралімпійців з України на Іграх-2024. Наразі путівки до Парижа вже здобули 113 "синьо-жовтих" параспортсменів.
З 22 видів спорту, що будуть на Паралімпійських іграх, Україна братиме участь у 17. Якщо говорити про поточний варіант ситуації, то у нас є 98 ліцензій у 13 видах спорту. У кількісному складі це 113 спортсменів: 83 чоловіки та 30 жінок, — пояснив президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.
Він також додав, що наразі Україна бореться за ліцензії ще в чотирьох видах спорту. Водночас за деякі ліцензії буде боротьба аж до середини липня, за місяць від Паралімпійських ігор закінчиться світовий кваліфікаційний процес.
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