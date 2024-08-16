Паралімпіада-2024. Українські спортсмени змагатимуться за медалі у 17 видах спорту

На Паралімпійських іграх-2024 у Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів: 96 чоловіків та 44 жінки. Заявка України збільшилась на 27 спортсменів у порівнянні з попередньою.

Збірна України на Паралімпіаді-2024 змагатиметься у рекордній кількості видів спорту

Про це на пресконференції перед стартом Паралімпіади-2024 оголосив президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич.

Зі 140 паралімпійців, що увійшли до заявки, 101 має ураження опорно-рухового апарату, 30 — порушення зору та дев'ять — порушення розумово-фізичного розвитку. Понад 23% членів збірної — дебютанти Паралімпійських ігор. Спортсмени представляють 20 регіонів України та місто Київ.

На Паралімпіаді-2024 українці будуть змагатися у 17 з 22 видах спорту — це рекорд в паралімпійській історії України.

Так, спортсмени виступлять у легкій атлетиці, паверліфтингу, дзюдо, стрільбі з лука, настільному тенісі, фехтуванні на кріслах колісних, кульовій стрільбі, плаванні, академічному веслуванні, велоспорті, голболі, веслуванні на каное, триатлоні, бадмінтоні, тхеквондо, боччі та у волейболі сидячи. Поширити

Вперше за вісім років на Ігри поїхала збірна України з волейболу сидячи, до складу якої увійшли два ветерани повномасштабної російсько-української війни. Також дебютними для українських спортсменів стануть змагання у таких видах спорту, як бочча та гендбайк.

Бочча — паралімпійський вид спорту, близький до боулінгу та петанку. На думку президента Національного паралімпійського комітету, здобути медалі у новій дисципліні буде важко, проте змагання з цього виду показують, наскільки далеко зайшов паралімпійський спорт.

Бочча — дебютний вид спорту, в якому ми йшли 16 років розвитку [до Паралімпіади]. Навряд ми доб'ємося нагород у цьому виді спорту — ми лише почали, і це дуже важко. Але цей вид — це ідентифікатор паралімпійського спорту, бо людина інколи змагається, не рухаючи ані ногами, ані руками. Практично нерухома людина може змагатися в боччі. Від нас виступатимуть два спортсмени.

Паралімпійські ігри-2024 відбудуться у столиці Франції з 28 серпня по 8 вересня.

Представництво зі 140 спортсменів Україна мала й на літній Олімпіаді-2024, де здобули 12 медалей: три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові. У підсумку збірна посіла 22-ге місце у загальному медальному заліку.

Паралімпійська збірна України

Що відомо про участь України в Паралімпійських іграх-2024

Сумарно у НКСІУ очікують на участь 207 паралімпійців з України на Іграх-2024. Наразі путівки до Парижа вже здобули 113 "синьо-жовтих" параспортсменів.

З 22 видів спорту, що будуть на Паралімпійських іграх, Україна братиме участь у 17. Якщо говорити про поточний варіант ситуації, то у нас є 98 ліцензій у 13 видах спорту. У кількісному складі це 113 спортсменів: 83 чоловіки та 30 жінок, — пояснив президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

Він також додав, що наразі Україна бореться за ліцензії ще в чотирьох видах спорту. Водночас за деякі ліцензії буде боротьба аж до середини липня, за місяць від Паралімпійських ігор закінчиться світовий кваліфікаційний процес.